Lupakan Kekalahan dari Dewa United, Persebaya Surabaya Alihkan Fokus ke Laga vs Persib Bandung

BOGOR - Persebaya Surabaya memilih segera move on dari kekalahan kontra Dewa United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, pada Jumat 21 Februari 2025. Sebab menurut pemain Persebaya, Ardi Idrus, timnya akan melawan tim kuat di laga selanjutnya, yakni Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada 1 Maret 2025.

1. Persiapan Lawan Persib

Sebagaimana diketahui, Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- baru saja kalah 0-2 dari Dewa United di Stadion Pakansari. Meski kalah, Ardi Idrus menegaskan Persebaya belum terlempar dari perebutan juara Liga 1. Sebab, mereka masih berada di empat besar klasemen sementara.

Persebaya berselisih 9 poin dari Persib. Mereka berada ketiga dengan 41 poin, sedangkan Persib di puncak klasemeb gan 50 poin.

"Ya, kita Persebaya masih punya kans untuk bersaing di papan atas, makanya kita fokus untuk menjamu Persib Bandung di Surabaya, itu saja," kata Ardi usai laga, dikutip Minggu (23/2/2025).

Dewa United vs Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Pemain berusia 32 tahun itu menyatakan hasil dalam laga timnya melawan Dewa United memang tidak sesuai harapan. Jadi, dia memohon maaf kepada suporter Persebaya, Bonek Mania.

"Saya mewakili tim, saya minta maaf untuk Bonek belum bisa bawa pulang poin ke Surabaya,