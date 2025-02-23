Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lupakan Kekalahan dari Dewa United, Persebaya Surabaya Alihkan Fokus ke Laga vs Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |03:00 WIB
Lupakan Kekalahan dari Dewa United, Persebaya Surabaya Alihkan Fokus ke Laga vs Persib Bandung
Suasana laga Dewa United vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

BOGOR - Persebaya Surabaya memilih segera move on dari kekalahan kontra Dewa United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, pada Jumat 21 Februari 2025. Sebab menurut pemain Persebaya, Ardi Idrus, timnya akan melawan tim kuat di laga selanjutnya, yakni Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada 1 Maret 2025.

1. Persiapan Lawan Persib

Sebagaimana diketahui, Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- baru saja kalah 0-2 dari Dewa United di Stadion Pakansari. Meski kalah, Ardi Idrus menegaskan Persebaya belum terlempar dari perebutan juara Liga 1. Sebab, mereka masih berada di empat besar klasemen sementara.

Persebaya berselisih 9 poin dari Persib. Mereka berada ketiga dengan 41 poin, sedangkan Persib di puncak klasemeb gan 50 poin.

"Ya, kita Persebaya masih punya kans untuk bersaing di papan atas, makanya kita fokus untuk menjamu Persib Bandung di Surabaya, itu saja," kata Ardi usai laga, dikutip Minggu (23/2/2025).

Dewa United vs Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Dewa United vs Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Pemain berusia 32 tahun itu menyatakan hasil dalam laga timnya melawan Dewa United memang tidak sesuai harapan. Jadi, dia memohon maaf kepada suporter Persebaya, Bonek Mania.

"Saya mewakili tim, saya minta maaf untuk Bonek belum bisa bawa pulang poin ke Surabaya,

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649401/seri-pemungkas-yamaha-cup-race-2025-digelar-di-tasikmalaya-siap-hadirkan-euforia-memorable-ojt.webp
Seri Pemungkas Yamaha Cup Race 2025 Digelar di Tasikmalaya, Siap Hadirkan Euforia Memorable
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Alex Pastoor Dinilai Tak Layak Jadi Pelatih Ajax Amsterdam, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement