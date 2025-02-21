Hasil Dewa United vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Menang 2-0, Banten Warriors Tempel Persib Bandung!

BOGOR – Hasil Dewa United vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Banten Warriors.

Kedua gol Dewa United dicetak oleh Alexis Messidoro (30’) dan Alex Martins (37’). Kemenangan itu membawa mereka mendekati Persib Bandung dengan raihan 43 poin, berselisih tujuh angka.

Dewa United vs Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Jalannya Pertandingan

Persebaya Surabaya tampil agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Bruno Moreira dan Mohammed Rashid menjadi motor serangan utama tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Meski begitu, Persebaya belum bisa memanfaatkan sejumlah peluang. Dewa United yang bertindak sebagai tuan rumah bermain lebih sabar. Walau demikian, serangan dari Banten Warriors terpantau lebih efektif.

Pada menit ke-33, Dewa United akhirnya sukses mencetak gol lewat Alexis Messidoro (33’). Pemain asal Argentina itu sukses meneruskan umpan matang yang dikirim Egy Maulana Vikri, Dewa United unggul 1-0.

Setelah gol itu, Dewa United terus mempertahankan permainan ofensifnya. Bajul Ijo terpantau kewalahan. Alhasil, gol kedua untuk pasukan Jan Olde Riekerink tercipta.

Adalah Alex Martins (37’) yang berhasil memanfaatkan umpan matang dari Alfriyanto Nico. Pada akhirnya, keunggulan dua gol untuk Dewa United atas Persebaya Surabaya menutup babak pertama.