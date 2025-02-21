Hasil Persis Solo vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Sama Kuat, Laga Berakhir Imbang 1-1!

HASIL Persis Solo vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Persis Solo dan Semen Padang yang tampil sama kuat membuat laga berakhir imbang 1-1.

Duel Persis Solo vs Semen Padang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (21/2/2025) sore WIB. Semen Padang unggul lebih dahulu berkat gol Bruno Gomes (33’). Tapi kemudian, Persis Solo samakan kedudukan berkat gol Zanadin Fariz (72’).

Semen Padang pun harus bermain 10 orang saja dalam laga ini sejak menit ke-81. Sebab, Alhassan Wakaso dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo yang berstatus sebagai tuan rumah tampil percaya diri di awal babak pertama. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- mengandalkan permainan cepat dan umpan silang untuk mencari keunggulan.

Namun sayang, skema itu masih belum bisa merobek jala gawang dari Semen Padang. Sebaliknya, Kabau Sirah -julukan Semen Padang- masih bermain sabar untuk mencari momentum serangan balik.

Meski begitu, serangan perlahan dari Cornelius Stewart dan kolega kerap membahayakan gawang Persis Solo. Pada menit ke-33, Semen Padang akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat Bruno Gomes (33’).

Setelah gol itu, Persis Solo meningkatkan intensitas serangannya untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.