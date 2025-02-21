Hasil PSBS Biak vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Sengit, Skor Akhir 1-1

GIANYAR – Hasil PSBS Biak vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (21/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persik unggul duluan lewat Mohammad Khanafi (52’). Sementara, PSBS membalas lewat gol Alexsandro (58’).

Jalannya Pertandingan

PSBS Biak Numfor langsung tancap gas bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Takuya Matsunaga dan Febrianto Uopmabin menjadi motor serangan Badai Pasifik -julukan PSBS Biak Numfor.

Serangan masif dari sisi sayap membuat pertahanan Persik Kediri kewalahan. Walau demikian, PSBS Biak belum bisa memecah kebuntuan hingga pertandingan memasuki menit ke-35.

Sedangkan, Persik Kediri mengandalkan serangan balik cepat untuk membuyarkan pertahanan PSBS Biak. Beberapa peluang tercipta, namun Macan Putih -julukan Persik Kediri- juga belum bisa memecah kebuntuan.

Pada akhirnya, pertandingan babak pertama selesai dengan hasil sama kuat tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persik Kediri bermain dengan intensitas serangan yang tinggi sejak awal pertandingan.

Serangan cepat serta umpan akurat berhasil membongkar pertahanan Badai Pasifik. Pada menit ke-52, Persik Kediri akhirnya sukses mencuri keunggulan. Adalah Mohammad Khanafi (52’) yang lepas dari pengawalan dan melepaskan tembakan keras dari jarak dekat, Persik unggul 1-0.

Selepas gol itu, PSBS Biak merespons dengan bermain lebih ofensif. Pelatih Marcos Samso memasukkan Todd Ferre dan Alexsandro untuk menambah daya serang Badai Pasifik.