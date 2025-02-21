Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSBS Biak vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Sengit, Skor Akhir 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |17:33 WIB
Hasil PSBS Biak vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Sengit, Skor Akhir 1-1
PSBS Biak vs Persik Kediri berakhir dengan skor 1-1 di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
A
A
A

GIANYAR – Hasil PSBS Biak vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (21/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persik unggul duluan lewat Mohammad Khanafi (52’). Sementara, PSBS membalas lewat gol Alexsandro (58’).

Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persita.official)

Jalannya Pertandingan

PSBS Biak Numfor langsung tancap gas bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Takuya Matsunaga dan Febrianto Uopmabin menjadi motor serangan Badai Pasifik -julukan PSBS Biak Numfor.

Serangan masif dari sisi sayap membuat pertahanan Persik Kediri kewalahan. Walau demikian, PSBS Biak belum bisa memecah kebuntuan hingga pertandingan memasuki menit ke-35.

Sedangkan, Persik Kediri mengandalkan serangan balik cepat untuk membuyarkan pertahanan PSBS Biak. Beberapa peluang tercipta, namun Macan Putih -julukan Persik Kediri- juga belum bisa memecah kebuntuan.

Pada akhirnya, pertandingan babak pertama selesai dengan hasil sama kuat tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persik Kediri bermain dengan intensitas serangan yang tinggi sejak awal pertandingan.

Serangan cepat serta umpan akurat berhasil membongkar pertahanan Badai Pasifik. Pada menit ke-52, Persik Kediri akhirnya sukses mencuri keunggulan. Adalah Mohammad Khanafi (52’) yang lepas dari pengawalan dan melepaskan tembakan keras dari jarak dekat, Persik unggul 1-0.

Selepas gol itu, PSBS Biak merespons dengan bermain lebih ofensif. Pelatih Marcos Samso memasukkan Todd Ferre dan Alexsandro untuk menambah daya serang Badai Pasifik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648119/lion-city-sailors-tantang-persib-bandung-simak-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-cdo.webp
Lion City Sailors Tantang Persib Bandung! Simak Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/juventus.jpg
Skenario Juventus Amankan Tiket Play Off Liga Champions usai Tumbangkan Bodo/Glimt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement