Manajemen Persija Jakarta Ultimatum Carlos Pena: 4 Besar Liga 1 2024-2025 Harga Mati

Carlos Pena diultimatum manajemen untuk membawa timnya finis di empat besar Liga 1 2024-2025 (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta menegaskan posisi Carlos Pena aman selama finis di empat besar Liga 1 2024-2025. Andai gagal mencapai target itu, bukan tidak mungkin palu pemecatan dijatuhkan.

Pena didatangkan Persija pada Juni 2024 dengan kontrak selama satu tahun. Eks pelatih Ratchaburi itu ditargetkan untuk bisa membawa Macan Kemayoran finis empat besar pada musim ini.

1. Aman

Sampai saat ini, nasib Pena masih aman bersama Persija. Pasalnya, Marko Simic dan kawan-kawan sekarang sedang duduk di posisi empat klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 40 poin.

“Secara manajemen kami (Persija) masih on track di empat besar, itu yang harus dijaga oleh pelatih. Karena kalau saya melihat (target) empat besar, ya pelatih harus lihat kontrak," kata Direktur Persija Mohamad Prapanca, dikutip Jumat (21/2/2025).

2. Tidak Segan

Pria berkacamata itu mengungkapkan Persija tidak akan segan memecat Pena andai gagal memenuhi target. Sebaliknya, jika sang pelatih mampu mencapai target atau bahkan melebih, maka manajemen akan memberikan reward atau penghargaan.

“Kalau seandainya lewat dari empat besar, (misal) nomor 5, 6, atau 7 saja, dia (Pena) out. Ada punishment, ada reward. Kalau dia bisa bawa ke nomor 2 atau bahkan 1, tentu ada remunerasi sendiri yang membuat pelatih itu bisa bertahan,” tutur Prapanca.