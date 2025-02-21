Persija Jakarta Buka Suara soal Masa Depan Muhammad Ferarri

PERSIJA Jakarta buka suara soal masa depan Muhammad Ferarri. Apakah pihak Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sudah ambil keputusan?

Sayangnya, Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengatakan belum bisa memutuskan masa depan Muhammad Ferarri. Pasalnya, hal tersebut tergantung rekomendasi tim pelatih Skuad Macan Kemayoran.

1. Kontrak Muhammad Ferarri

Sebagaimana diketahui, kontrak Muhammad Ferarri akan segera habis bersama Persija. Tepatnya, masa kontrak pemain Timnas Indonesia itu akan selesai pada Juni 2025.

Ferarri pun dirumorkan akan bergabung dengan Bhayangkara FC. Klub itu diketahuI merupakan klub instansinya bertugas di kepolisian.

Bhayangkara FC sendiri sudah dipastikan akan promosi ke Liga 1, pada musim depan. Kepastian itu didapat setelah The Guardian -julukan Bhayangkara FC- lolos ke babak final dan akan menantang PSIM Jogjakarta, pada 25 Februari 2025.