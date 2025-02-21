Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Buka Suara soal Masa Depan Muhammad Ferarri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |16:37 WIB
Persija Jakarta Buka Suara soal Masa Depan Muhammad Ferarri
Muhammad Ferarri kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta buka suara soal masa depan Muhammad Ferarri. Apakah pihak Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sudah ambil keputusan?

Sayangnya, Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengatakan belum bisa memutuskan masa depan Muhammad Ferarri. Pasalnya, hal tersebut tergantung rekomendasi tim pelatih Skuad Macan Kemayoran.

Timnas Indonesia vs laos. Muhammad Ferarri. PSSI

1. Kontrak Muhammad Ferarri

Sebagaimana diketahui, kontrak Muhammad Ferarri akan segera habis bersama Persija. Tepatnya, masa kontrak pemain Timnas Indonesia itu akan selesai pada Juni 2025.

Ferarri pun dirumorkan akan bergabung dengan Bhayangkara FC. Klub itu diketahuI merupakan klub instansinya bertugas di kepolisian.

Bhayangkara FC sendiri sudah dipastikan akan promosi ke Liga 1, pada musim depan. Kepastian itu didapat setelah The Guardian -julukan Bhayangkara FC- lolos ke babak final dan akan menantang PSIM Jogjakarta, pada 25 Februari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648725/liverpool-pecat-arne-slot-usai-diluluhlantakkan-psv-eindhoven-qte.webp
Liverpool Pecat Arne Slot usai Diluluhlantakkan PSV Eindhoven?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/arne_slot_dikabarkan_mempertimbangkan_masa_depan_m.jpg
Berapa Pesangon Arne Slot jika Dipecat Liverpool? Nominalnya Fantastis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement