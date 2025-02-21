Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pesan Berkelas Carlos Pena untuk Persija Jakarta yang dalam Tren Negatif Jelang Lawan PSM Makassar

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |04:05 WIB
Pesan Berkelas Carlos Pena untuk Persija Jakarta yang dalam Tren Negatif Jelang Lawan PSM Makassar
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PESAN berkelas diberikan pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, untuk pera pemainnya. Dia meminta Persija Jakarta yang sedang berada dalam tren negatif jelang bersua dengan PSM Makassar ini untuk tetap tenang.

Carlos Pena menegaskan timnya harus bersikap dewasa menghadapi situasi ini. Dengan begitu, hasil manis bisa diraih.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)

1. Persija Jakarta dalam Tren Negatif

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam kondisi kurang baik menjelang berangkat ke Sulawesi. Tim besutan Carlos Pena itu belum menang dalam empat laga terakhir.

Keempat laga itu mempertemukan Persija melawan Persis Solo (3-3), PSBS Biak Numfor (2-2), Persib Bandung (2-2), serta kalah dari Dewa United (1-2). Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi Gustavo Almeida dan kolega.

 

