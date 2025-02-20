Bojan Hodak Ungkap Kondisi Persib Bandung Usai Tahan Imbang Persija Jakarta 2-2

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, ungkap kondisi terkini pemainnya usai melawan Persija Jakarta. Laga sendiri diketahui berakhir imbang 2-2.

Bojan Hodak pun memastikan para pemainnya dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun, Persib harus melalui laga sengit dan sarat akan gengsi itu.

1. Kondisi Skuad Persib Bandung

Bojan Hodak tak menampik skuad Persib Bandung sempat mendapatkan perawatan saat melakoni laga tersebut. Namun, ia memastikan hal itu masih dalam batas normal.

“Beckham tidak bisa berlatih karena sedang mengikuti acara dengan PT Liga (LIB) dan Hyundai di Jakarta. Besok, kita akan lihat apakah semua pemain bisa pulih dan berlatih. Itu saja,” kata Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa 18 Februari 2025.

“Kakang (Rudianto) dan Nick (Kuipers) perlu pergi ke acara Liga untuk sekolah, jadi itu lebih bersifat komersial,” sambungnya.

2. Beri Latihan Ringan

Dengan alasan itu, Bojan hanya memberikan program latihan ringan dengan tujuan untuk pemulihan. Tapi untuk pemain yang tidak bermain selama 90 menit, diberikan latihan tambahan.

“Sementara yang menjadi starter kemarin, mereka hanya melakukan pemulihan,” ucap Bojan Hodak.

“Satu-satunya pengecualian, David (da Silva) dan Kasta (Gervane Kastaneer), mereka berdua ingin berlatih lebih banyak karena ingin mempercepat perbaikan kondisi kebugaran mereka,” tuturnya.