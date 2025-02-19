Lupakan Hasil Lawan Persib Bandung, Pablo Andrade Yakin Persija Jakarta Bangkit saat Hadapi PSM Makassar

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Pablo Andrade, move on dari hasil laga kontra Persib Bandung yang berakhir imbang. Dia yakin Persija akan bangkit saat hadapi PSM Makassar.

Ya, Persija Jakarta akan melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 pada akhir pekan ini. Tepatnya, laga akan digelar di Stadion Batakan, Samarinda, pada Minggu, 23 Februari 2025 pukul 15.30 WIB.

1. Persija Jakarta dalam Tren Buruk

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam tren buruk saat ini. Dalam empat laga terakhir, mereka belum meraih kemenangan.

Persija mencatatkan tiga kali hasil imbang dan sekali kekalahan. Teranyar, Persija ditahan imbang Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada akhir pekan lalu dengan skor 2-2.

2. Siap Bangkit

Andrade pun mengatakan Persija terus berbenah diri agar segera bangkit dalam lanjutan Liga 1. Dia pastikan para pemain Persija punya semangat tinggi untuk kembali ke jalur kemenangan.

"Pertarungan akan berlanjut. Pekan yang baru, peluang baru, dan ada alasan untuk kembali tersenyum,” kata Pablo, dilansir dari laman Persija, Rabu (19/2/2025).