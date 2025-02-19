Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lupakan Hasil Lawan Persib Bandung, Pablo Andrade Yakin Persija Jakarta Bangkit saat Hadapi PSM Makassar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |09:38 WIB
Lupakan Hasil Lawan Persib Bandung, Pablo Andrade Yakin Persija Jakarta Bangkit saat Hadapi PSM Makassar
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Pablo Andrade, move on dari hasil laga kontra Persib Bandung yang berakhir imbang. Dia yakin Persija akan bangkit saat hadapi PSM Makassar.

Ya, Persija Jakarta akan melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 pada akhir pekan ini. Tepatnya, laga akan digelar di Stadion Batakan, Samarinda, pada Minggu, 23 Februari 2025 pukul 15.30 WIB.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)

1. Persija Jakarta dalam Tren Buruk

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam tren buruk saat ini. Dalam empat laga terakhir, mereka belum meraih kemenangan.

Persija mencatatkan tiga kali hasil imbang dan sekali kekalahan. Teranyar, Persija ditahan imbang Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada akhir pekan lalu dengan skor 2-2.

2. Siap Bangkit

Andrade pun mengatakan Persija terus berbenah diri agar segera bangkit dalam lanjutan Liga 1. Dia pastikan para pemain Persija punya semangat tinggi untuk kembali ke jalur kemenangan.

"Pertarungan akan berlanjut. Pekan yang baru, peluang baru, dan ada alasan untuk kembali tersenyum,” kata Pablo, dilansir dari laman Persija, Rabu (19/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647687/ikut-kejurnas-pobsi-2025-marlando-sihombing-bidik-emas-biliar-di-sea-games-2025-bms.webp
Ikut Kejurnas POBSI 2025, Marlando Sihombing Bidik Emas Biliar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Statistik Gila Jay Idzes! Bermain 90 Menit, Akurasi Operan 96,2 Persen, tapi Sassuolo Gagal Kalahkan Pisa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement