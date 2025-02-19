Usai Imbangi Persija Jakarta, Adam Alis Ingin Persib Bandung Jaga Konsistensi demi Back to Back Juara Liga 1

BEKASI – Adam Alis bertekad membantu Persib Bandung menjaga konsistensi usai mengimbangi Persija Jakarta di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Hal itu agar Maung Bandung bisa back to back juara.

Terbaru, Persib menahan Persija 2-2 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025. Satu poin tersebut terasa berharga lantaran diraih usai tertinggal 0-2 di babak pertama.

1. Masih Panjang

Dalam laga itu, Adam dinobatkan sebagai pemain terbaik. Namun, ia tidak mau cepat puas. Menurutnya, perjalanan Persib di Liga 1 masih panjang. Jadi, mereka harus menjaga performa agar terus meraih poin.

“Harapan saya ke depannya semoga teman-teman bisa konsisten ke depannya dan bisa terus menjaga poin, menjaga jarak dari tim-tim yang ada di bawah kami,” harap Adam dilansir dari laman resmi PT LIB, Rabu (18/2/2025).

2. Senang

Pemain asal Jakarta itu mengaku sangat senang timnya berhasil menahan imbang Persija dengan skor 2-2. Apalagi, mereka harus mengejar defisit dua gol selepas istirahat.

“Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kami sempat ketinggalan dan pertandingan cukup berat, cukup sulit tapi teman-teman terus berjuang sampai pertandingan berakhir,” kata Adam.