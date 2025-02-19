Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Imbangi Persija Jakarta, Adam Alis Ingin Persib Bandung Jaga Konsistensi demi Back to Back Juara Liga 1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |01:43 WIB
Usai Imbangi Persija Jakarta, Adam Alis Ingin Persib Bandung Jaga Konsistensi demi <i>Back to Back</i> Juara Liga 1
Adam Alis ingin Persib Bandung jaga konsistensi di Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)
A
A
A

BEKASI – Adam Alis bertekad membantu Persib Bandung menjaga konsistensi usai mengimbangi Persija Jakarta di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Hal itu agar Maung Bandung bisa back to back juara.

Terbaru, Persib menahan Persija 2-2 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025. Satu poin tersebut terasa berharga lantaran diraih usai tertinggal 0-2 di babak pertama.

1. Masih Panjang

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)

Dalam laga itu, Adam dinobatkan sebagai pemain terbaik. Namun, ia tidak mau cepat puas. Menurutnya, perjalanan Persib di Liga 1 masih panjang. Jadi, mereka harus menjaga performa agar terus meraih poin.

“Harapan saya ke depannya semoga teman-teman bisa konsisten ke depannya dan bisa terus menjaga poin, menjaga jarak dari tim-tim yang ada di bawah kami,” harap Adam dilansir dari laman resmi PT LIB, Rabu (18/2/2025).

2. Senang

Pemain asal Jakarta itu mengaku sangat senang timnya berhasil menahan imbang Persija dengan skor 2-2. Apalagi, mereka harus mengejar defisit dua gol selepas istirahat.

“Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kami sempat ketinggalan dan pertandingan cukup berat, cukup sulit tapi teman-teman terus berjuang sampai pertandingan berakhir,” kata Adam. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647567/kejurnas-pobsi-2025-resmi-dibuka-ketum-hary-tanoesoedibjo-targetkan-gelar-kejuaraan-dunia-di-tanah-air-yol.webp
Kejurnas POBSI 2025 Resmi Dibuka, Ketum Hary Tanoesoedibjo Targetkan Gelar Kejuaraan Dunia di Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/22/marwan_fazaaisyah_salsabila_putri_pranata.jpg
Apriyani/Fadia Dicoret! Ini Daftar Wakil Indonesia di Syed Modi India International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement