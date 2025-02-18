Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Sukses Gelar Workshop Photography, Berikan Pengalaman Eksklusif saat Hadapi Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:59 WIB
Persija Jakarta Sukses Gelar Workshop Photography, Berikan Pengalaman Eksklusif saat Hadapi Persib Bandung
Persija Jakarta menggelar Workshop Photography (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta sukses menggelar workshop photography untuk kedua kalinya di musim 2024-2025. Workshop itu berbarengan dengan laga klasik antara Persija melawan Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 16 Februari sore WIB.

Kuota terbatas 40 peserta pun terisi penuh. Para peserta tak hanya dari Jakarta dan sekitarnya. Pasalnya, juga hadir langsung dari Purwakarta, Bandung, Semarang, hingga luar pulau, Padang.

1. Menarik

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)

Workshop yang didukung oleh Doss dan Sony ini berjalan menarik. Tiga materi kelas diberikan sebelum para peserta terjun langsung memotret pertandingan Persija kontra Persib.

Dimulai dari pengenalan kamera Sony oleh Diandra Kamila sebagai Digital Imaging Demand Creation - PT. Sony Indonesia, Berburu Momen di Laga Klasik oleh Khairul Imam sebagai fotografer ofisial Persija, dan Memotret Sesuai Regulasi Liga 1 oleh Kukuh Wahyudi sebagai Media Officer Persija.

“Alhamdulillah bisa sharing dan belajar bareng sama teman-teman peserta. Saya membahas flow memotret, tips dan trik sebagai fotografer Persija, dan sharing pengalaman memotret di sebuah pertandingan besar, seperti Persija vs Persib. Semoga workshop ini memberikan banyak manfaat untuk teman-teman,” ucap Imam.

2. Pembekalan

Para peserta mendapatkan pembekalan agar dalam memotret pertandingan tak melanggar Regulasi Liga 1. Pasalnya, seorang fotografer tak hanya harus piawai dalam teknik memotret, tapi harus memahami medan tempurnya, seperti aturan-aturan yang berlaku.

 

