Respons Persija Jakarta Terkait Keributan Suporter di Laga Kontra Persib Bandung: Kami Akan Tuntaskan!

JAKARTA – Persija Jakarta merespons keributan suporter yang terjadi di laga kontra Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Mereka berjanji untuk menuntaskan masalah ini dengan pihak terkait.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025 sore WIB. Sayangnya, duel itu tercorong aksi-aksi negatif suporter.

1. Upaya Keras

Persija sejatinya telah melakukan tindakan preventif untuk mencegah suporter tim tamu hadir di stadion. Mereka sudah mengimbau di media sosial hingga menyurati manajemen Persib perihal permohonan bantuan sosialisasi.

Selanjutnya, klub berkoordinasi dengan The Jakmania agar tak ada oknum yang memberikan akses untuk suporter tim tamu. Pengecekan KTP sebelum masuk stadion pun diberlakukan.

Selain itu, Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persija telah bekerja ekstra keras agar pertandingan berjalan kondusif, aman, dan nyaman. Hal itu ditandai berkoordinasi intensif dengan Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi dalam membangun skema keamanan.

2. Di Luar Kendali

Direktur Persija Mohamad Prapanca mengatakan, kejadian itu di luar kendali meski berbagai pencegahan sudah dilakukan. Ia sangat kecewa dengan kejadian itu karena merusak semangat sportivitas.