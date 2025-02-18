Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Persija Jakarta Terkait Keributan Suporter di Laga Kontra Persib Bandung: Kami Akan Tuntaskan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |08:18 WIB
Respons Persija Jakarta Terkait Keributan Suporter di Laga Kontra Persib Bandung: Kami Akan Tuntaskan!
Persija Jakarta vs Persib Bandung diwarnai keributan suporter (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta merespons keributan suporter yang terjadi di laga kontra Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Mereka berjanji untuk menuntaskan masalah ini dengan pihak terkait.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025 sore WIB. Sayangnya, duel itu tercorong aksi-aksi negatif suporter.

1. Upaya Keras

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)

Persija sejatinya telah melakukan tindakan preventif untuk mencegah suporter tim tamu hadir di stadion. Mereka sudah mengimbau di media sosial hingga menyurati manajemen Persib perihal permohonan bantuan sosialisasi.

Selanjutnya, klub berkoordinasi dengan The Jakmania agar tak ada oknum yang memberikan akses untuk suporter tim tamu. Pengecekan KTP sebelum masuk stadion pun diberlakukan.

Selain itu, Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persija telah bekerja ekstra keras agar pertandingan berjalan kondusif, aman, dan nyaman. Hal itu ditandai berkoordinasi intensif dengan Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi dalam membangun skema keamanan.

2. Di Luar Kendali

Direktur Persija Mohamad Prapanca mengatakan, kejadian itu di luar kendali meski berbagai pencegahan sudah dilakukan. Ia sangat kecewa dengan kejadian itu karena merusak semangat sportivitas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/23/11/1647295/sd-kunciran-4-juara-rekor-peserta-pecah-di-milklife-soccer-challenge-jakarta-seri-1-20252026-fif.jpg
SD Kunciran 4 Juara, Rekor Peserta Pecah di MilkLife Soccer Challenge Jakarta Seri 1 2025â2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/menpora_erick_thohir.jpg
Indonesia Tuan Rumah FIFA Series 2026! Erick Thohir: Kesempatan Naik Level
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement