HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Pepet Persib Bandung, Carlos Pena Pesimis Persija Jakarta Juarai Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |05:54 WIB
Gagal Pepet Persib Bandung, Carlos Pena Pesimis Persija Jakarta Juarai Liga 1 2024-2025
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. (Foto: Instagram/persija)
BEKASI – Kegagalan Persija Jakarta mendekati Persib Bandung di klasemen Liga 1 2024-2025 usai kedua tim bertemu membuat Carlos Pena pesimis Macan Kemayoran –julukan Persija– bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Pasalnya pelatih Persija itu menilai kondisinya saat ini semakin sulit karena timnya gagal menumbangkan Persib saat kedua tim bentrok di Bekasi.

Ya, Persija Jakarta gagal mencuri poin penuh usai ditahan Persib Bandung 2-2 di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (16/2/2025) kemarin.

1. Gagal Menang

Macan Kemayoran sempat unggul dua gol di babak pertama lewat sepakan Gustavo Almeida (33’) dan Firza Andika (39’). Namun, mereka gagal mempertahankan keunggulan setelah Nick Kuipers (52’) dan David Da Silva (70’) sukses mencetak gol untuk Persib.

Hasil imbang ini membuat Persija gagal mendekati ke Persib yang memuncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Maung Bandung -julukan Persib- kini mempunyai selisih 10 poin dengan Persija.

Dengan demikian, peluang Persija Jakarta untuk menjadi juara musim ini semakin berat. Akan tetapi, Pena tidak mau membicarakan hal itu.

Hasil Liga 1: Persija Jakarta Ditahan Imbang Persib Bandung

2. Bakal Maksimal di 11 Laga Tersisa

Pelatih asal Spanyol itu mengakui fokus Persija saat ini adalah meraih kemenangan dalam setiap laga. Tentu ia ingin Persija juara, namun ia enggan membicarakan hal tersebut dan fokus mencoba mendekati Persib di 11 pertandingan tersisa.

“Kami di sini tidak pernah bicara tentang peluang juara,” kata Pena dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Selasa (18/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
