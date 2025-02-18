Komentar Kecewa Carlos Pena Usai Persija Jakarta Ditahan Persib Bandung 2-2

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena tak bisa menutup rasa kecewa usai kemenangan di depan mata sirna karena permainan buruk timnya di babak kedua saat melawan Persib Bandung. Persija yang awalnya unggul 2-0 di babak pertama, justru pulang dengan 1 poin usai Persib mencetak dua gol balasan di babak kedua dan memaksa laga berakhir 2-2.

Ya, laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 antara Persija vs Persib itu berakhir imbang 2-2. Pertandingan itu berlangsung Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu 16 Februari 2025.

Gol Skuad Macan Kemayoran -julukan Persika dicetak Gustavo Almeida (33') dan Firza Andika (39'). Sementara itu, gol Persib dicatatkan Nick Kuipers (52'), David Da Silva (70').

1. Carlos Pena Cuma Bisa Ikhlas

Carlos Pena mengatakan laga Persib dan Persija berjalan cukup ketat. Sayangnya, tim asuhannya gagal mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan.

Padahal Pena melihat Persija bermain baik di babak pertama. Namun, para pemain Persija tak mampu bermain baik di babak kedua hingga keunggulan pun sirna.

"Pertandingan yang bagus dari dua tim yang besar. Saya rasa kami main lebih baik di babak pertama, kami dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, tetapi kami gagal mempertahankan keunggulan kami di babak kedua," kata Carlos Pena usai laga, dikutip Selasa (18/2/2025).

carlos pena foto persija jakarta

2. Ingin Persija Berbenah

Pelatih asal Spanyol mengatakan Gustavo Almeida dan kolega sebenarnya punya peluang untuk unggul kembali atas Persib pada babak kedua. Akan tetapi, kerja keras timnya belum berbuah manis.