Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komentar Kecewa Carlos Pena Usai Persija Jakarta Ditahan Persib Bandung 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |01:09 WIB
Komentar Kecewa Carlos Pena Usai Persija Jakarta Ditahan Persib Bandung 2-2
Persija Jakarta ditahan 2-2 oleh Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena tak bisa menutup rasa kecewa usai kemenangan di depan mata sirna karena permainan buruk timnya di babak kedua saat melawan Persib Bandung. Persija yang awalnya unggul 2-0 di babak pertama, justru pulang dengan 1 poin usai Persib mencetak dua gol balasan di babak kedua dan memaksa laga berakhir 2-2.

Ya, laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 antara Persija vs Persib itu berakhir imbang 2-2. Pertandingan itu berlangsung Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu 16 Februari 2025.

Gol Skuad Macan Kemayoran -julukan Persika dicetak Gustavo Almeida (33') dan Firza Andika (39'). Sementara itu, gol Persib dicatatkan Nick Kuipers (52'), David Da Silva (70').

1. Carlos Pena Cuma Bisa Ikhlas

Carlos Pena mengatakan laga Persib dan Persija berjalan cukup ketat. Sayangnya, tim asuhannya gagal mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan.

Padahal Pena melihat Persija bermain baik di babak pertama. Namun, para pemain Persija tak mampu bermain baik di babak kedua hingga keunggulan pun sirna.

"Pertandingan yang bagus dari dua tim yang besar. Saya rasa kami main lebih baik di babak pertama, kami dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, tetapi kami gagal mempertahankan keunggulan kami di babak kedua," kata Carlos Pena usai laga, dikutip Selasa (18/2/2025).

carlos pena foto persija jakarta
carlos pena foto persija jakarta

2. Ingin Persija Berbenah

Pelatih asal Spanyol mengatakan Gustavo Almeida dan kolega sebenarnya punya peluang untuk unggul kembali atas Persib pada babak kedua. Akan tetapi, kerja keras timnya belum berbuah manis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647265/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-kuda-laut-nusantara-bungkam-cosmo-jne-kiz.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Kuda Laut Nusantara Bungkam Cosmo JNE
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/bintang_timur_surabaya.jpg
Hasil Super League: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 13-0 ke Gawang Raybit FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement