Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Tertua di Persib Bandung Musim 2024-2025, Nomor 1 Hampir Kepala 4!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |12:01 WIB
5 Pemain Tertua di Persib Bandung Musim 2024-2025, Nomor 1 Hampir Kepala 4!
David da Silva kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

5 pemain tertua di Persib Bandung musim 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya usianya bahkan hampir berkepala 4.

Persib Bandung kini tengah kukuh bertengger di posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Mereka unggul 9 angka dari Persebaya Surabaya yang mengekor di posisi kedua.

Kesuksesan ini tak terlepas dari skuad Persib Bandung yang bertalenta. Meskipun beberapa pemain sudah berusia tak muda lagi, mereka tetap masih bisa tampil gacor dan berkontribusi ke tim untuk meraih kemenangan demi kemenangan.

Kali ini, Okezone pun akan mengulas deretan pemain tua di Persib Bandung. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 pemain tertua di Persib Bandung musim 2024-2025:

5. Tyronne del Pino

Tyronne del Pino. instagram/tyronne11

Salah satu pemain tertua di Persib Bandung musim 2024-2025 adalah Tyronne del Pino. Lahir di Las Palmas, Spanyol, 27 Januari 1991, Tyronne kini berumur 34 tahun.

Pemain yang direkrut Persib sejak 1 Juli 2023 ini pun terus memberi kontribusi besar ke tim, termasuk musim ini. Dari 27 penampilannya, Tyronne sudah mencatatkan 14 gol dan 8 assist.

4. David da Silva

David da Silva. ig/davidasilva14

Kemudian, ada David da Silva. Dia jadi bomber andalan di skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- saat ini.

David da Silva total sudah mencatatkan 9 gol dari 19 penampilannya di musim ini. Catatan apik ini diukir pemain kelahiran Guarulhos, Brasil, pada 12 November 1989 ini, meski usianya sudah tak muda lagi. kini, David da Silva sudah berumur 35 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647735/liliana-tanoesoedibjo-warren-dan-kevin-sanjaya-buka-turnamen-biliar-mnc-sports-competition-2025-mph.webp
Liliana Tanoesoedibjo, Warren, dan Kevin Sanjaya Buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Ruben Amorim Murka usai MU Dipermalukan 10 Pemain Everton di Old Trafford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement