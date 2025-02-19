5 Pemain Tertua di Persib Bandung Musim 2024-2025, Nomor 1 Hampir Kepala 4!

5 pemain tertua di Persib Bandung musim 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya usianya bahkan hampir berkepala 4.

Persib Bandung kini tengah kukuh bertengger di posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Mereka unggul 9 angka dari Persebaya Surabaya yang mengekor di posisi kedua.

Kesuksesan ini tak terlepas dari skuad Persib Bandung yang bertalenta. Meskipun beberapa pemain sudah berusia tak muda lagi, mereka tetap masih bisa tampil gacor dan berkontribusi ke tim untuk meraih kemenangan demi kemenangan.

Kali ini, Okezone pun akan mengulas deretan pemain tua di Persib Bandung. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 pemain tertua di Persib Bandung musim 2024-2025:

5. Tyronne del Pino

Salah satu pemain tertua di Persib Bandung musim 2024-2025 adalah Tyronne del Pino. Lahir di Las Palmas, Spanyol, 27 Januari 1991, Tyronne kini berumur 34 tahun.

Pemain yang direkrut Persib sejak 1 Juli 2023 ini pun terus memberi kontribusi besar ke tim, termasuk musim ini. Dari 27 penampilannya, Tyronne sudah mencatatkan 14 gol dan 8 assist.

4. David da Silva

Kemudian, ada David da Silva. Dia jadi bomber andalan di skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- saat ini.

David da Silva total sudah mencatatkan 9 gol dari 19 penampilannya di musim ini. Catatan apik ini diukir pemain kelahiran Guarulhos, Brasil, pada 12 November 1989 ini, meski usianya sudah tak muda lagi. kini, David da Silva sudah berumur 35 tahun.