Klarifikasi Anggota The Jakmania yang Dituduh Lakukan Pemerasan kepada Dua Suporter di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

Momen anggota The Jakmania diduga melakukan aksi pemerasan kepada suporter lain di laga Persija vs Persib Bandung. (Foto: X/@JhonSitorus_18)

ANGGOTA The Jakmania yang dituduh melakukan pemerasan kepada dua suporter di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Faisal Hadi, akhirnya buka suara. Didampingi Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno, Faisal Hadi menegaskan sama sekali tidak melakukan pemerasan kepada dua suporter (laki-laki dan perempuan) yang disinyalir sebagai pendukung Persib Bandung atau biasa disebut Bobotoh.

Ia menegaskan, aksi merangkul yang dilakukan kepada suporter pria merupakan aksi pengamanan. Faisal Hadi mengaku sama sekali tidak berniat buruk kepada dua suporter tersebut.

1. Tegaskan Tidak Lakukan Pemerasan

Faisal Hadi saat memberi penjelasan terkait rumor pemerasan The Jakmania. (Foto: The Jakmania)

“Jadi saya dapat tiket VIP Barat di atas bench pemain Persib Bandung. Di babak kedua, saya melihat dua orang itu refleks (kegirangan) saat melihat gol pertama Persib Bandung. Saat itu, suporter lain (The Jakmania) sudah mulai fokus ke dua orang itu. Karena itu, langsung saya rangkul mereka dan saya tanya mereka dari mana,” kata Faisal Hadi, dalam keterangan video yang diterima Okezone, Rabu (19/2/2025).

“Penonton yang pria bilang dia dari Tegal dan suporter Persekat Tegal. Kemudian suporter yang perempuan mengeluarkan handphone untuk nunjukin di mana dia beli tiket. Jadi dia nunjukin tiket bukan buat tunjukkin bukti transfer, tapi memberi tahu di mana dia beli tiket,” lanjut anggota Jakmania dari Kebagusan, Jakarta Selatan itu.

“Situasi kemudian semakin panas setelah Persib Bandung cetak gol kedua. Saya pun meminta mereka meninggalkan stadion daripada terjadi apa-apa,” tegasnya.

Setelah laga Persija Jakarta vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu 16 Februari 2025 sore WIB berakhir 2-2, Faisal Hadi berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat kumpul itu, ia ditanya soal video dugaan pemerasan yang beredar. Ia pun mencoba menjelaskan kepada rekan-rekannya.

“Setelah pertandingan, ada teman yang nunjukin video viral saya yang dianggap melakukan pemerasan. Di situ saya bilang malah saya menyelamatkan mereka,” kata Faisal Hadi yang duduk di tribun Barat karena kehabisan tiket di tribun The Jakmania, yakni Utara, Timur dan Selatan.