Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klarifikasi Anggota The Jakmania yang Dituduh Lakukan Pemerasan kepada Dua Suporter di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |09:37 WIB
Klarifikasi Anggota The Jakmania yang Dituduh Lakukan Pemerasan kepada Dua Suporter di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
Momen anggota The Jakmania diduga melakukan aksi pemerasan kepada suporter lain di laga Persija vs Persib Bandung. (Foto: X/@JhonSitorus_18)
A
A
A

ANGGOTA The Jakmania yang dituduh melakukan pemerasan kepada dua suporter di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Faisal Hadi, akhirnya buka suara. Didampingi Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno, Faisal Hadi menegaskan sama sekali tidak melakukan pemerasan kepada dua suporter (laki-laki dan perempuan) yang disinyalir sebagai pendukung Persib Bandung atau biasa disebut Bobotoh.

Ia menegaskan, aksi merangkul yang dilakukan kepada suporter pria merupakan aksi pengamanan. Faisal Hadi mengaku sama sekali tidak berniat buruk kepada dua suporter tersebut.

1. Tegaskan Tidak Lakukan Pemerasan

Faisal Hadi saat memberi penjelasan terkait rumor pemerasan The Jakmania. (Foto: The Jakmania)
Faisal Hadi saat memberi penjelasan terkait rumor pemerasan The Jakmania. (Foto: The Jakmania)

“Jadi saya dapat tiket VIP Barat di atas bench pemain Persib Bandung. Di babak kedua, saya melihat dua orang itu refleks (kegirangan) saat melihat gol pertama Persib Bandung. Saat itu, suporter lain (The Jakmania) sudah mulai fokus ke dua orang itu. Karena itu, langsung saya rangkul mereka dan saya tanya mereka dari mana,” kata Faisal Hadi, dalam keterangan video yang diterima Okezone, Rabu (19/2/2025).

“Penonton yang pria bilang dia dari Tegal dan suporter Persekat Tegal. Kemudian suporter yang perempuan mengeluarkan handphone untuk nunjukin di mana dia beli tiket. Jadi dia nunjukin tiket bukan buat tunjukkin bukti transfer, tapi memberi tahu di mana dia beli tiket,” lanjut anggota Jakmania dari Kebagusan, Jakarta Selatan itu.

“Situasi kemudian semakin panas setelah Persib Bandung cetak gol kedua. Saya pun meminta mereka meninggalkan stadion daripada terjadi apa-apa,” tegasnya.

Setelah laga Persija Jakarta vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu 16 Februari 2025 sore WIB berakhir 2-2, Faisal Hadi berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat kumpul itu, ia ditanya soal video dugaan pemerasan yang beredar. Ia pun mencoba menjelaskan kepada rekan-rekannya.

“Setelah pertandingan, ada teman yang nunjukin video viral saya yang dianggap melakukan pemerasan. Di situ saya bilang malah saya menyelamatkan mereka,” kata Faisal Hadi yang duduk di tribun Barat karena kehabisan tiket di tribun The Jakmania, yakni Utara, Timur dan Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647561/debut-gemilang-raymondjoaquin-di-bwf-level-super-500-fyz.webp
Debut Gemilang Raymond/Joaquin di BWF Level Super 500
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/ketua_umum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo_tengah_re.jpg
Atlet Biliar Indonesia Naik Level! Hary Tanoesoedibjo Ungkap Kunci Prestasi: Sport Science & Konsentrasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement