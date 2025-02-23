Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Joey Pelupessy Geser Jay Idzes Jadi Kapten Timnas Indonesia Racikan Patrick Kluivert?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |08:14 WIB
Joey Pelupessy Geser Jay Idzes Jadi Kapten Timnas Indonesia Racikan Patrick Kluivert?
Pemain keturunan Indonesia, Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/joeypelupessy)
KAPTEN Tim Nasional (Timnas) Indonesia saat ini dipercayakan kepada bek Venezia FC, Jay Idzes. Namun, ada potensi ban kapten itu akan digeser ke calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Joey Pelupessy karena ia memiliki kedekatan dengan pelatih Patrick Kluivert.

Untuk yang belum tahu, Pelupessy menjadi nama teranyar yang bakal segera memperkuat Timnas Indonesia. Selain Pelupessy, ada Emil Audero dan Dean James yang tengah masuk dalam program naturalisasi PSSI.

1. Pengalaman Pelupessy

Kehadiran Pelupessy pun dinilai akan semakin memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia, terutama untuk sektor gelandang. Tak hanya itu, pengalamannya bermain di berbagai klub dan kompetisi membuat dirinya disebut layak mengemban tugas sebagai kapten di Timnas Indonesia.

Terlebih pemain yang kini memperkua Lommel SK di Liga 2 Belgia 2024-2025 itu  memang memiliki pengalaman untuk memimpin sebuah tim. Sudah ada tiga klub yang pernah merasakan kepemimpinan Pelupessy sebagai seorang kapten.

Joey Pelupessy @joeypelupessy
Joey Pelupessy @joeypelupessy

Ketiga klub yang dimaksud adalah Heracles Almelo, FC Groningen, hingga Lommel SK. Dari segi usia, Pelupessy yang berusia 31 tahun juga lebih matang ketimbang Jay yang baru berumur 24 tahun.

Jadi, karena alasan itulah Pelupessy dianggap layak untuk memimpin Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Dua pertandingan tersebut merupakan laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

2. Dekat dengan Kluivert

Selain faktor pengalaman, Pelupessy juga diketahui dekat dengan Kluivert. Sebab keduanya pernah bekerja sama saat masih di FC Twente U-21.

 

