Demi Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain, PSSI Percepat Proses Naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy

JAKARTA – PSSI dipastikan akan mempercepat proses naturalisasi tiga pemain keturunan, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Pasalnya Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mau ketiga pemain tersebut bisa dimainkan saat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang.

Ya, PSSI secara mengejutkan mengumumkan Audero, James, dan Pelupessy bakal menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia, khususnya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bakal menjadi pemain naturalisasi teranyar setelah Ole Romeny.

1. Proses Naturalisasi Dipercepat

Erick memastikan kalau proses naturalisasi tiga pemain itu bakal dikebut dengan menyodorkan berkas-berkasnya pada minggu depan. Karena mereka ditargetkan bisa membela Timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Minggu depan kita akan segera proses. Kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Jadi kalau Ole sudah bisa, tapi yang tiga ini akan kita push kertas-kertasnya semua,” ungkap Erick kepada wartawan, dikutip Minggu (23/2/2025).

Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain @emil_audero

Bahkan, Erick berencana untuk bersua Komisi X DPR RI pada Senin malam. Itu dilakukan untuk memastikan proses naturalisasi Audero, James, dan Pelupessy bisa berjalan lancar dan rampung kilat. Dia yakin prosesnya tidak akan terkendala, mengingat latar belakang para pemain sudah sangat jelas.

“Saya juga ada rencana ketemu Komisi 10 Senin malam untuk memastikan dukungan DPR yang luar biasa selama ini dukung Timnas Indonesia,” tutur Erick.

“Dan semua tadi Emilio Audero Mulyadi, jelas ada darah Indonesia, lahir di Lombok, bapaknya orang Mataram. Joey Pelupessy jelas, nama last name nya, dan punya track record yang bagus. Lalu juga Dean James, kakek-nenek ini juga kelihatan,” sambungnya.