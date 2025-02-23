Hasil Malut United vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Raha Menang 1-0

TERNATE – Hasil Malut United vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (23/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Kie Raha.

Gol tunggal dicetak oleh Diego Martinez (68’). PSS gagal memanfaatkan momentum untuk keluar dari zona degradasi dengan kekalahan ini.

Malut United vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Malut United dan PSS memulai laga dengan cukup hati-hati. Pasalnya, kedua tim tidak ingin lengah sehingga kebobolan dalam awal laga.

Memasuki menit ke-25, Malut United dan Skuad Super Elang Jawa -julukan PSS- menciptakan peluang. Namun, mereka belum mampu mencetak gol pembuka dalam laga itu.

Tim asuhan Imran Nahumarury dan PSS harus puas bermain imbang 0-0 dalam babak pertama. Kedua tim pasti akan melakukan evaluasi saat jeda turun minum.

Permainan ketat disajikan Malut United dan PSS. Hal tersebut membuat laga berjalan sangat menarik karena sama-sama ingin meraih poin dalam laga itu.

Pada menit ke-69, Laskar Kie Raha -julukan Malut United akhirnya mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian itu setelah Diego Martinez mampu mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Yakob Sayuri.