TERNATE – Hasil Malut United vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (23/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Kie Raha.
Gol tunggal dicetak oleh Diego Martinez (68’). PSS gagal memanfaatkan momentum untuk keluar dari zona degradasi dengan kekalahan ini.
Jalannya Pertandingan
Malut United dan PSS memulai laga dengan cukup hati-hati. Pasalnya, kedua tim tidak ingin lengah sehingga kebobolan dalam awal laga.
Memasuki menit ke-25, Malut United dan Skuad Super Elang Jawa -julukan PSS- menciptakan peluang. Namun, mereka belum mampu mencetak gol pembuka dalam laga itu.
Tim asuhan Imran Nahumarury dan PSS harus puas bermain imbang 0-0 dalam babak pertama. Kedua tim pasti akan melakukan evaluasi saat jeda turun minum.
Permainan ketat disajikan Malut United dan PSS. Hal tersebut membuat laga berjalan sangat menarik karena sama-sama ingin meraih poin dalam laga itu.
Pada menit ke-69, Laskar Kie Raha -julukan Malut United akhirnya mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian itu setelah Diego Martinez mampu mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Yakob Sayuri.