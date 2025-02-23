Hasil Babak Pertama PSM Makassar vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025: Skor 0-0 Masih Terjaga

Laga PSM Makassar vs Persija Jakarta masih 0-0 di babak pertama (Foto: Instagram/@psm_makassar)

GIANYAR – Hasil babak pertama PSM Makassar vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (23/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Duel berjalan sengit di 45 menit pertama. Namun, tidak ada peluang yang berbuah menjadi gol dari kedua kesebelasan.

PSM Makassar vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSM bermain agresif sejak awal babak pertama. Pasalnya, mereka langsung berusaha menekan pertahanan Persija Jakarta dalam upaya mencetak gol cepat.

Pada menit ke-22, PSM menciptakan kemelut di depan gawang Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija-. Namun, kemelut itu belum menciptakan gol untuk tim tuan rumah.

Persija hampir saja mencetak gol pada menit-29. Sayangnya, sepakan Rio Fahmi yang memanfaatkan umpan Witan Sulaeman masih bisa diamankan oleh M Reza Arya

Memasuki menit ke-35, Persija dan PSM saling jual dan beli seragam. Akan tetapi, kedua tim belum mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu meskipun menciptakan beberapa peluang.

Menjelang akhir laga, PSM mengurung pertahanan tim asuhan Carlos Pena. Namun, pertahanan yang digalang Ondrej Kudel cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

PSM dan Persija harus puas semntara waktu bermain dengan skor imbang 0-0 dalam babak pertama. Kedua tim pasti akan berbenah diri agar lebih baik dalam babak kedua.