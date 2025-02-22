Persib Bandung vs Madura United: Hasil atas Persija Jakarta Buat Beckham Putra Pede Hadapi Laskar Sape Kerrab

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Beckham Putra percaya diri bisa mengalahkan Madura United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (22/2/2025) pukul 19.00 WIB. Beckham merasa skuadnya tengah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, terutama usai hasil seri 2-2 atas rival mereka, Persija Jakarta di laga sebelumnya

1. Hasil Persija vs Persib Jaga Kepercayaan Diri Pemain

Pemilik nomor punggung 7 ini tak menampik hasil imbang melawan Persija Jakarta membuat mentalnya terjaga. Diharapkan hal itu berimbas saat Persib Bandung menjamu Madura United.

“Setelah lawan Persija kemarin kita mental juga masih terjaga, masih bagus, kita menjaga tren itu supaya bisa terjaga, supaya kita di 11 pertandingan ini bisa terus konsisten biar bisa back to back,” harapnya, Kamis (20/2/2025).

Beckham membenarkan Madura United di laga sebelumnya berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 3-1. Sedangkan Persib Bandung mengalami kekalahan dari Tangsel Warrior dengan skor 0-2.

“Liga 1 ini sangat kompetitif, jadi siapapun bisa dikalahkan yang penting kita tetap fokus kepada tim kita sendiri jangan memikirkan tim lawan karena pasti melawan Persib itu mereka bakal melakukan semaksimal mungkin untuk mengalahkan Persib juga. Jadi kita harus antisipasi itu,” tegasnya.

beckham putra foto persib bandung

Yang pasti, lanjutnya, saat ini merasakan kepercayaan diri yang tinggi. Apalagi di laga melawan Persija Jakarta, Beckham berhasil mempersembahkan satu assist untuk gol David da Silva sehingga membuat laga berakhir imbang 2-2.

“Ya yang pasti sangat senang dan bangga karena kita selamat dari kekalahan sehingga asa kita di peringkat pertama bisa terjaga juga, kita mendapatkan poin penting di Patriot, ini tentu modal yang bagus untuk pertandingan selanjutnya,” katanya.