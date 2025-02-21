Madura United Bertekad Curi Poin dari Markas Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Madura United, Angel Alfredo Vera, bertekad mencuri poin dari markas Persib Bandung. Dengan begitu, harapan mereka lolos dari degradasi akan terjaga.

Laga Persib Bandung vs Madura United itu merupakan pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Duel akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 19.00 WIB.

1. Persiapan

Madura United vs Dewa United (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Vera mengaku sudah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi Persib. Diharapkan, timnya bisa meraih hasil maksimal.

“Semoga besok baik dan semua banyak dari kami sudah plan agar bisa tampil dengan baik di pertandingan besok,” kata Vera di Stadion GBLA, Jumat (21/2/2025).

2. Tidak Mudah

Pelatih asal Argentina itu mengakui tidak mudah menghadapi Persib. Terbukti, Maung Bandung berada di posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Sementara Madura United bercokol di zona degradasi dengan menempati posisi 16.

“Tetapi mental kami sudah mulai membaik dan yang penting besok main maksimal dan bisa manfaatkan situasi-situasi untuk bisa maksimal di sini,” tegas Vera.

3. Lanjutkan

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Ungkapan yang sama dilontarkan Lulinha. Winger asing Madura United itu memastikan tidak mudah menghadapi Persib.

“Ini akan menjadi laga yang sulit karena bertemu dengan lawan yang berat. Mereka tim nomor satu di klasemen dengan kualitas yang bagus,” kata Lulinha.