Bojan Hodak Yakin Madura United Bikin Persib Bandung Kesulitan

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yakin Madura United FC bakal menyulitkan timnya. Apalagi, lawan tengah berjuang lepas dari jerat degradasi.

Laga Persib Bandung vs Madura United itu merupakan pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Duel akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 19.00 WIB.

1. Tidak Mudah

Hodak memastikan tidak mudah bagi Persib. Apalagi Madura United sudah melakukan pergantian pelatih dari Paulo Menezes ke Alfredo Vera.

“Mereka juga mengganti beberapa pemain, dan sekarang mereka terlihat jauh lebih baik. Dalam empat pertandingan terakhir mereka tidak pernah kalah,” ujar Hodak di Stadion GBLA, Jumat (21/2/2025).

2. Bek

Dengan alasan itu, pria asal Kroasia tersebut yakin laga ini akan sulit bagi Persib. Ditambah lagi, bek asingnya Gustavo Franca tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning.

“Nick (Kuipers) masih 50-50. Tapi kami tahu ini pertandingan penting, jadi kami akan mencoba bermain dan mendapatkan hasil positif untuk kami,” tegas Hodak.