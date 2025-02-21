Marc Klok Harap Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Nonton Langsung Persib Bandung vs Madura United

BANDUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, berharap pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyaksikan langsung laga kontra Madura United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Dengan begitu, akan ada pemain Maung Bandung yang dipanggil ke Skuad Garuda.

Persib Bandung akan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Duel ini dijamin mengundang perhatian.

1. Nonton

Klok mengatakan, Kluivert harus menyaksikan laga tersebut. Sebab, menurutnya, pemain Persib layak untuk dipanggil ke Timnas Indonesia, termasuk dirinya.

“Dan semoga dia berpikir ada pemain kami di Persib yang bagus sehingga bisa dipanggil (Timnas Indonesia),” harap Klok, dikutip Jumat (21/2/2025).

2. Fokus

Meski demikian, gelandang naturalisasi asal Belanda itu tak mau terlalu pikirkan Timnas Indonesia. Sebaliknya, ia harus fokus pada pertandingan melawan Madura United.

“Kami fokus di Persib, kami fokus untuk juara dan kalau (panggilan) timnas datang, pasti ini bonus. Semua mau main untuk negara. Tapi yang penting, kami fokus besok lawan Madura,” tegas Klok.