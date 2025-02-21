Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Harap Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Nonton Langsung Persib Bandung vs Madura United

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |17:11 WIB
Marc Klok Harap Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Nonton Langsung Persib Bandung vs Madura United
Marc Klok berharap Patrick Kluivert nonton Persib Bandung vs Madura United (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, berharap pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyaksikan langsung laga kontra Madura United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Dengan begitu, akan ada pemain Maung Bandung yang dipanggil ke Skuad Garuda.

Persib Bandung akan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Duel ini dijamin mengundang perhatian.

1. Nonton

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Klok mengatakan, Kluivert harus menyaksikan laga tersebut. Sebab, menurutnya, pemain Persib layak untuk dipanggil ke Timnas Indonesia, termasuk dirinya.

“Dan semoga dia berpikir ada pemain kami di Persib yang bagus sehingga bisa dipanggil (Timnas Indonesia),” harap Klok, dikutip Jumat (21/2/2025).

2. Fokus

Meski demikian, gelandang naturalisasi asal Belanda itu tak mau terlalu pikirkan Timnas Indonesia. Sebaliknya, ia harus fokus pada pertandingan melawan Madura United.

“Kami fokus di Persib, kami fokus untuk juara dan kalau (panggilan) timnas datang, pasti ini bonus. Semua mau main untuk negara. Tapi yang penting, kami fokus besok lawan Madura,” tegas Klok.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Mauricio Souza Siapkan Kado Tiga Poin di HUT Ke-97 Macan Kemayoran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement