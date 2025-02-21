Fokus Lawan PSM Makassar, Persija Jakarta Evaluasi Penampilan saat Diimbangi Persib Bandung

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Ramon Bueno, mengatakan timnya kini fokus mempersiapkan diri untuk melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dalam persiapan itu, Persija pun turut mengevaluasi penampilannya saat diimbangi Persib Bandung.

Diketahui, Persija ditahan 2-2 oleh Persib Bandung pada pekan lalu. Lewat evaluasi yang dilakukan, Persija diharapkan bisa memetik kemenangan melawan PSM Makassar.

1. PSM Makassar vs Persija Jakarta

Duel PSM Makassar vs Persija Jakarta akan tersaji dalam pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Laga itu akan berlangsung di Stadion Batakan, pada 23 Februari 2025.

Ramon Bueno mengatakan Persija terus berbenah diri selepas laga melawan Skuad Bandung -julukan Persib. Pasalnya, masih ada beberapa sektor yang dinilai lemah di timnya.

"Kami mengambil pelajaran dari laga melawan Persib," kata Ramon Bueno, dilansir dari laman Persija, Jumat (21/2/2025).