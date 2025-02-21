JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Ramon Bueno, mengatakan timnya kini fokus mempersiapkan diri untuk melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dalam persiapan itu, Persija pun turut mengevaluasi penampilannya saat diimbangi Persib Bandung.
Diketahui, Persija ditahan 2-2 oleh Persib Bandung pada pekan lalu. Lewat evaluasi yang dilakukan, Persija diharapkan bisa memetik kemenangan melawan PSM Makassar.
Duel PSM Makassar vs Persija Jakarta akan tersaji dalam pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Laga itu akan berlangsung di Stadion Batakan, pada 23 Februari 2025.
Ramon Bueno mengatakan Persija terus berbenah diri selepas laga melawan Skuad Bandung -julukan Persib. Pasalnya, masih ada beberapa sektor yang dinilai lemah di timnya.
"Kami mengambil pelajaran dari laga melawan Persib," kata Ramon Bueno, dilansir dari laman Persija, Jumat (21/2/2025).