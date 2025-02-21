Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Fokus Lawan PSM Makassar, Persija Jakarta Evaluasi Penampilan saat Diimbangi Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |00:05 WIB
Fokus Lawan PSM Makassar, Persija Jakarta Evaluasi Penampilan saat Diimbangi Persib Bandung
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Ramon Bueno, mengatakan timnya kini fokus mempersiapkan diri untuk melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dalam persiapan itu, Persija pun turut mengevaluasi penampilannya saat diimbangi Persib Bandung.

Diketahui, Persija ditahan 2-2 oleh Persib Bandung pada pekan lalu. Lewat evaluasi yang dilakukan, Persija diharapkan bisa memetik kemenangan melawan PSM Makassar.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)

1. PSM Makassar vs Persija Jakarta

Duel PSM Makassar vs Persija Jakarta akan tersaji dalam pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Laga itu akan berlangsung di Stadion Batakan, pada 23 Februari 2025.

Ramon Bueno mengatakan Persija terus berbenah diri selepas laga melawan Skuad Bandung -julukan Persib. Pasalnya, masih ada beberapa sektor yang dinilai lemah di timnya.

"Kami mengambil pelajaran dari laga melawan Persib," kata Ramon Bueno, dilansir dari laman Persija, Jumat (21/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648353/giovanni-van-bronckhorst-calon-pelatih-timnas-indonesia-begini-respons-erick-thohir-fnx.webp
Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Erick Thohir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/konfrensi_pers_milo_activ_indonesia_race_mair_20.jpg
MAIR 2025 Jakarta International 10K Hadir dengan Rute Ikonik Monas–Lapangan Banteng, Diikuti 25.000 Pelari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement