Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Banjir Gol, Pangsuma FC Cukur Rafhely FC 9-0!

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas Okezone. Pangsuma FC tampil menggila saat melawan Rafhely FC.

Pangsuma FC sukses meraih kemenangan besar dengan skor 9-0 ke gawang Rafhely FC. Pertandingan itu digelar di GOR Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua pada Sabtu (22/2/2025).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pangsuma FC tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asal Kalimantan Barat itu menguasai jalannya pertandingan hingga mencuri keunggulan cepat.

Adalah Daniel Alves (4') yang sukses merobek gawang Rafhely FC. Setelah gol itu, Rafhely FC mencoba melawan. Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil.

Pada menit ke-15, Pangsuma FC sukses menambah keunggulan lewat Ardian Kaspari (15'). Keunggulan dua gol membuat Pangsuma FC percaya diri mengontrol permainan.

Akhir-akhir babak pertama menjadi petaka bagi Rafhely FC. Sebab, Pangsuma FC berhasil menambah dua gol yang dilesakkan oleh Johnatas Felipe (19') dan M. Nizar (20'). Pada akhirnya, Pangsuma FC sukses unggul atas Rafhely FC 4-0 di babak pertama.