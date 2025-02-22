Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Banjir Gol, Pangsuma FC Cukur Rafhely FC 9-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |20:52 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Banjir Gol, Pangsuma FC Cukur Rafhely FC 9-0!
Pangsuma FC Kalbar kala berlaga. (Foto: Pro Futsal League Indonesia)
HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas Okezone. Pangsuma FC tampil menggila saat melawan Rafhely FC.

Pangsuma FC sukses meraih kemenangan besar dengan skor 9-0 ke gawang Rafhely FC. Pertandingan itu digelar di GOR Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua pada Sabtu (22/2/2025).

Pangsuma FC Kalbar foto pfl

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pangsuma FC tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asal Kalimantan Barat itu menguasai jalannya pertandingan hingga mencuri keunggulan cepat.

Adalah Daniel Alves (4') yang sukses merobek gawang Rafhely FC. Setelah gol itu, Rafhely FC mencoba melawan. Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil.

Pada menit ke-15, Pangsuma FC sukses menambah keunggulan lewat Ardian Kaspari (15'). Keunggulan dua gol membuat Pangsuma FC percaya diri mengontrol permainan.

Akhir-akhir babak pertama menjadi petaka bagi Rafhely FC. Sebab, Pangsuma FC berhasil menambah dua gol yang dilesakkan oleh Johnatas Felipe (19') dan M. Nizar (20'). Pada akhirnya, Pangsuma FC sukses unggul atas Rafhely FC 4-0 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
Kejurnas POBSI 2025: Adu Skill Para Jawara Biliar Indonesia, Nonton di VISION+
Timnas Indonesia U-22 Berangkat ke Thailand, Pemain Diaspora Menyusul
Telusuri berita bola lainnya
