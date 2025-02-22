Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |14:23 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

RCTI siap menyiarkan secara langsung perjuangan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025. Turnamen yang digelar di Arab Saudi tersebut berlangsung pada 3-20 April 2025.

Pada ajang Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C. Nantinya pasukan Nova Arianto akan bertarung melawan Yaman U-17, Korea Selatan U-17, dan Afghanistan U-17.

1. Target Finis 2 Besar

Pada Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 berada di pot 4. Hal itu membuat Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– berada di tim yang sulit karena tiga tim di Grup C secara kekuatan berada di atas Timnas Indonesia U-17.

Nova Arianto pun menargetkan Timnas Indonesia U-17 harus finis dua besar. Sebab dengan begitu Timnas Indonesia U-17 tak hanya sekadar lolos fase grup, tapi juga merebut tiket ke Piala Dunia U-17 2025.

Ya, delapan tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 otomatis akan mewakili Asia di Piala Dunia U-17 2025. Karena itulah Timnas Indonesia U-17 menargetkan hasil terbaik demi bisa lolos fase grup.

Nova Arianto memimpin TC Timnas Indonesia U-17 di Stadion Sidolig (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Nova Arianto memimpin TC Timnas Indonesia U-17 di Stadion Sidolig (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

2. Persiapan Terus Dimatangkan

Untuk bisa mewujudkan target lolos fase grup, Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapan. Dimulai dari pemusatan latihan (TC) sampai melakoni sejumlah laga uji coba.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176995/nova_arianto-VAjD_large.jpg
Bukan Taktik, Nova Arianto Ungkap Faktor yang Dibutuhkan Timnas Indonesia U-17 untuk Kalahkan Brasil di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649385/timnas-futsal-indonesia-bertekad-patahkan-tradisi-emas-thailand-di-sea-games-zxa.webp
Timnas Futsal Indonesia Bertekad Patahkan Tradisi Emas Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Alex Pastoor Dinilai Tak Layak Jadi Pelatih Ajax Amsterdam, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement