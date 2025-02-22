Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025

RCTI siap menyiarkan secara langsung perjuangan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025. Turnamen yang digelar di Arab Saudi tersebut berlangsung pada 3-20 April 2025.

Pada ajang Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C. Nantinya pasukan Nova Arianto akan bertarung melawan Yaman U-17, Korea Selatan U-17, dan Afghanistan U-17.

1. Target Finis 2 Besar

Pada Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 berada di pot 4. Hal itu membuat Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– berada di tim yang sulit karena tiga tim di Grup C secara kekuatan berada di atas Timnas Indonesia U-17.

Nova Arianto pun menargetkan Timnas Indonesia U-17 harus finis dua besar. Sebab dengan begitu Timnas Indonesia U-17 tak hanya sekadar lolos fase grup, tapi juga merebut tiket ke Piala Dunia U-17 2025.

Ya, delapan tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 otomatis akan mewakili Asia di Piala Dunia U-17 2025. Karena itulah Timnas Indonesia U-17 menargetkan hasil terbaik demi bisa lolos fase grup.

Nova Arianto memimpin TC Timnas Indonesia U-17 di Stadion Sidolig (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

2. Persiapan Terus Dimatangkan

Untuk bisa mewujudkan target lolos fase grup, Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapan. Dimulai dari pemusatan latihan (TC) sampai melakoni sejumlah laga uji coba.