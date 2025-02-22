RCTI siap menyiarkan secara langsung perjuangan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025. Turnamen yang digelar di Arab Saudi tersebut berlangsung pada 3-20 April 2025.
Pada ajang Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C. Nantinya pasukan Nova Arianto akan bertarung melawan Yaman U-17, Korea Selatan U-17, dan Afghanistan U-17.
Pada Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 berada di pot 4. Hal itu membuat Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– berada di tim yang sulit karena tiga tim di Grup C secara kekuatan berada di atas Timnas Indonesia U-17.
Nova Arianto pun menargetkan Timnas Indonesia U-17 harus finis dua besar. Sebab dengan begitu Timnas Indonesia U-17 tak hanya sekadar lolos fase grup, tapi juga merebut tiket ke Piala Dunia U-17 2025.
Ya, delapan tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 otomatis akan mewakili Asia di Piala Dunia U-17 2025. Karena itulah Timnas Indonesia U-17 menargetkan hasil terbaik demi bisa lolos fase grup.
Untuk bisa mewujudkan target lolos fase grup, Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapan. Dimulai dari pemusatan latihan (TC) sampai melakoni sejumlah laga uji coba.