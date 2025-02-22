Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Dihajar Unggul FC 1-2, Fafage Banua Telan Kekalahan Perdana

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |13:53 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Dihajar Unggul FC 1-2, Fafage Banua Telan Kekalahan Perdana
Suasana laga Fafage Banua vs Unggul FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
JAYAPURA - Fafage Banua menelan kekalahan perdana di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 uasi dihajar Unggul FC, pada Sabtu (22/2/2025) siang WIB. Bermain di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Fafage tepatnya kalah dengan skor 1-2 dari Unggul FC.

Jalannya Pertandingan

Fafage Banua dan Unggul FC bermain agresif sejak menit awal laga. Hal itu membuat laga antara kedua tim berjalan cukup ketat karena berusaha saling mendominasi.

Jual dan beli serangan disajikan kedua tim. Namun, Fafage Banua dan Unggul FC belum mampu mencetak gol sampai dengan menit ke-10 jalannya laga meskipun beberapa kali menciptakan peluang.

Pada menit ke-19, Fafage Banua unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu setelah Evan Soumilena mampu membobol gawang Unggul FC Malang.

Fafage Banua vs Unggul FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Fafage Banua vs Unggul FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Unggul FC tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal dari tim lawan. Pasalnya, mereka berhasil mencetak gol balasan lewat Achmad Vicky pada menit ke-22.

Permainan ketat dengan intensitas tinggi kembali disajikan kedua tim setelah gol imbang. Fafage Banuaa dan Unggul FC saling berusaha saling mengalahkan.

 

