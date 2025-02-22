Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Tiga Radja United vs Moncongbulo FC Main Imbang 2-2

JAYAPURA – Laga Tiga Radja United vs Moncongbulo FC berakhir tanpa pemenang di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (22/2/2025) siang WIB. Bermain di Istora Papua Bangkit, Jayapura, laga tersebut tepatnya berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Dalam laga pembuka series tujuh tersebut, pertarungan antara Tiga Radja United vs Moncongbulo FC memang berjalan alot. Alhasil, kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Jalannya Pertandingan

Tiga Radja United dan Moncongbulo FC bermain cukup lepas sejak awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim langsung berusaha saling menekan dalam usaha mencetak gol.

Pada menit ke-22, Tiga Radja United mampu unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu setelah Rizky Hidayatullah berhasil menorehkan namanya di papan skor.

Mongcongbulo FC tidak tinggal diam begitu saja. Sebab,, mereka berhasil membalas gol itu lewat Ramdhan Jamalluddin pada menit ke-23.

Tiga Radja United vs Moncongbulo FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Semenjak skor imbang, jalannya laga antara kedua tim berjalan semakin menarik. Lantaran, Tiga Radja United dan Moncongbulo FC saling berbalas serangan.

Pada menit ke-27, Tiga Radja United kembali unggul atas Moncongbulo FC. Hal itu setelah Fathir Ramadhani mampu mencebol gawamg tim lawan