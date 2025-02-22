Live di GTV Sore Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia bakal hadapi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/erspo.official)

GTV akan menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga matchday ke-7 Grup C babak ketiga itu tepatnya akan dimainkan di Allianz Stadium, Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Pada pertemuan pertama di Grup C, Timnas Indonesia berhasil menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kini harapannya Timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Australia.

1. Amunisi Baru

Berbeda dengan pertemuan terakhir di SUGBK pada September 2024 lalu, kekuatan Timnas Indonesia kini sudah bertambah. Tambahan itu datang dari pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi.

Nama-nama seperti Mees Hilgers, Kevin Diks, Eliano Reijnders, hingga yang teranyar Ole Romeny siap menjadi amunisi baru Timnas Indonesia saat berjumpa Australia nanti. Kehadiran para pemain keturunan itu dirasa akan mampu membuat Timnas Indonesia berjaya di Australia.

Belum lagi Timnas Indonesia yang sekarang dilatih oleh Patrick Kluivert. Diharapkan juru taktik asal Belanda itu mampu memaksimalkan empat laga tersisa di Grup C agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

2. Jersey Baru

Tak hanya pemain baru, Timnas Indonesia juga datang ke Australia dengan semangat baru lantaran akan memakai jersey teranyar yang sudah diumumkan Erspo. Apparel resmi Timnas Indonesia itu memperlihatkan jersey kandang yang bernuasa merah dan tandang serba putih.

Karena berstatus sebagai tim tamu, maka kemungkinan Timnas Indonesia akan memakai jersey berwarna putih saat melawan Australia nanti.