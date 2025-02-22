Jadwal Piala Asia U-20 2025 Hari Ini: Ada Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 dan Australia U-20 vs Irak U-20

JADWAL Piala Asia U-20 2025 hari ini, Sabtu (22/2/2025) menyajikan dua pertandingan perempatfinal yang digelar di Shenzhen, China. Kedua laga itu adalah Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 dan Australia U-20 vs Irak U-20.

Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 akan bermain lebih dulu di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium. Lalu setelahnya baru laga Australia U-20 vs Irak U-20 dimainkan di Bao'an Stadium.

1. Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20

Laga Timnas Arab Saudi U-20 vs China U-20 merupakan pertemuan juara Grup B melawan runner-up Grup A. Tim yang berstatus juara Grup B adalah Timnas Arab Saudi usai merebut dua kemenangan dan satu kekalahan.

Arab Saudi menjadi juara Grup B usai berjuang keras menghadapi Irak, Yordania, dan Korea Utara. Satu-satunya kekalahan dirasakan Arab Saudi adalah ketika melawan Irak.

Beralih ke China, Negeri Tirai Bambu itu finis di posisi kedua pada Grup A dengan dua kemenangan dan satu kekalahan. China bersaing ketat dengan Australia, Qatar, dan Kirgistan di Grup A Piala Asia U-20 2025 tersebut.

Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Korea Utara U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

Kini Arab Saudi U-20 dan China U-20 akan saling bertarung demi tiket semifinal Piala Asia U-20 2025. Tentunya kedua tim akan berusaha keras mengincar kemenangan.

Apalagi empat tim yang lolos ke semifinal nantinya akan mewakili Asia untuk bermain di Piala Dunia U-20 2025. Jadi, setiap tim yang sudah lolos ke perempatfinal pastinya akan mati-matian mengincar lolos ke semifinal.