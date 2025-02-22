TIMNAS Indonesia U-23 untuk pertama kalinya sepanjang Piala Asia U-23 digulirkan pada 2013, berhasil masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-23. Kepastian itu didapat efek keberhasilan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- melaju ke semifinal Piala Asia U-23 2024.
Sesuai regulasi, 11 tim terbaik Piala Asia U-23 2024 berhak masuk pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Mereka ialah Jepang selaku tim juara, disusul Uzbekistan, Irak, Indonesia, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, China, Tajikistan dan Thailand.
Masuk pot 1 praktis menguntungkan Timnas Indonesia U-23 racikan Gerald Vanenburg. Saat Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dimulai medio September 2025, Timnas Indonesia U-23 tak perlu bersua tim-tim di atas.
Alhasil, peluang Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026 terbuka lebar. Kemudian pertanyaan muncul, sanggupkah Gerald Vanenburg melewati pencapaian pelatih Timnas Indonesia U-23 sebelumnya, Shin Tae-yong, yang meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke semfinal Piala Asia U-23 2024?
Gerald Vanenburg dianugerahi skuad yang mumpuni untuk mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Jika Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struick hingga Marselino Ferdinan diizinkan klub masing-masing, tenaga mereka dapat diandalkan Gerald Vanenburg untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
Namun, bukannya Timnas Indonesia U-23 sudah tak lagi diperkuat Witan Sulaeman, Rizky Ridho dan Nathan Tjoe A-On karena usia mereka sudah berusia lebih dari 23 tahun? Fakta itu benar adanya, namun Timnas Indonesia U-23 akan ketambahan pemain baru.