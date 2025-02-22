Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Sejarah! Timnas Indonesia U-23 Resmi Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Calon Juara?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |06:01 WIB
Timnas Indonesia U-23 cetak sejarah setelah masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-23 untuk pertama kalinya sepanjang Piala Asia U-23 digulirkan pada 2013, berhasil masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-23. Kepastian itu didapat efek keberhasilan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- melaju ke semifinal Piala Asia U-23 2024.

Sesuai regulasi, 11 tim terbaik Piala Asia U-23 2024 berhak masuk pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Mereka ialah Jepang selaku tim juara, disusul Uzbekistan, Irak, Indonesia, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, China, Tajikistan dan Thailand.

1. Peluang Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2026 Terbuka Lebar

Timnas Indonesia U-23 AFC

Masuk pot 1 praktis menguntungkan Timnas Indonesia U-23 racikan Gerald Vanenburg. Saat Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dimulai medio September 2025, Timnas Indonesia U-23 tak perlu bersua tim-tim di atas.

Alhasil, peluang Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026 terbuka lebar. Kemudian pertanyaan muncul, sanggupkah Gerald Vanenburg melewati pencapaian pelatih Timnas Indonesia U-23 sebelumnya, Shin Tae-yong, yang meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke semfinal Piala Asia U-23 2024?

2. Gerald Vanenburg Punya Modal

Gerald Vanenburg dianugerahi skuad yang mumpuni untuk mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Jika Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struick hingga Marselino Ferdinan diizinkan klub masing-masing, tenaga mereka dapat diandalkan Gerald Vanenburg untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Namun, bukannya Timnas Indonesia U-23 sudah tak lagi diperkuat Witan Sulaeman, Rizky Ridho dan Nathan Tjoe A-On karena usia mereka sudah berusia lebih dari 23 tahun? Fakta itu benar adanya, namun Timnas Indonesia U-23 akan ketambahan pemain baru.

 

Halaman:
1 2
      
