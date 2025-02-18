Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2026: Gerald Vanenburg Bawa Garuda Muda Juara?

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang diperkirakan digulirkan pada September 2025.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dijagokan lolos ke Piala Asia U-23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi karena ditempatkan di pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Duduk di pot 1 membuat skuad asuhan Gerald Vanenburg dipastikan terhindar dari tim-tim langganan juara seperti Jepang, Uzbekistan hingga Korea Selatan.

1. Skuad Terbaik yang Pernah Dimiliki Timnas Indonesia U-23

Dleanu arts siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@dleanuartss)

Jika nantinya lolos Piala Asia U-23 2026, kita sebagai penikmat sepakbola berpotensi melihat skuad terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia U-23. Dibilang begitu karena ada potensi Timnas Indonesia U-23 diperkuat pemain keturunan tambahan.

Medio November 2024, muncul bocoran di meja kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi bahwa ada tiga pemain yang segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23. Mereka ialah DLeanu Arts (NEC Nijmegen), Delano van der Heijden (Feyenoord Rotterdam U-21) dan Mauro Zijlstra (FC Volendam).

Selain tiga nama di atas, Timnas Indonesia U-23 juga akan diperkuat Dion Markx dan Tim Geypens yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI. Satu lagi, pemain yang sangat dinantikan pencinta sepakbola Tanah Air adalah Miliano Jonathans (FC Utrecht).

Miliano Jonathans akan menentukan gabung Timnas Indonesia atau tidak pada musim panas 2025. Melihat bergabungnya nama-nama besar seperti Mees Hilgers hingga Kevin Diks, berpotensi mendorong Miliano Jonathans untuk melakukan hal yang sama.