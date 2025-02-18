PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang diperkirakan digulirkan pada September 2025.
Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dijagokan lolos ke Piala Asia U-23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi karena ditempatkan di pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Duduk di pot 1 membuat skuad asuhan Gerald Vanenburg dipastikan terhindar dari tim-tim langganan juara seperti Jepang, Uzbekistan hingga Korea Selatan.
Jika nantinya lolos Piala Asia U-23 2026, kita sebagai penikmat sepakbola berpotensi melihat skuad terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia U-23. Dibilang begitu karena ada potensi Timnas Indonesia U-23 diperkuat pemain keturunan tambahan.
Medio November 2024, muncul bocoran di meja kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi bahwa ada tiga pemain yang segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23. Mereka ialah DLeanu Arts (NEC Nijmegen), Delano van der Heijden (Feyenoord Rotterdam U-21) dan Mauro Zijlstra (FC Volendam).
Selain tiga nama di atas, Timnas Indonesia U-23 juga akan diperkuat Dion Markx dan Tim Geypens yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI. Satu lagi, pemain yang sangat dinantikan pencinta sepakbola Tanah Air adalah Miliano Jonathans (FC Utrecht).