Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia U-23 Racikan Gerald Vanenburg di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Gerald Vanenburg bisa ciptakan Timnas Indonesia U-23 yang mematikan. (Foto: Instagram/@geraldvanenburg)

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia U-23 racikan Gerald Vanenburg di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 akan diulas Okezone. Gerald Vanenburg memiliki skuad mematikan yang berpotensi mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026.

Disinyalir, skuad edisi kali ini lebih mematikan ketimbang saat Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. Ketiadaan pemain-pemain seperti Nathan Tjoe A-On, Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang usianya sudah melebihi 23 tahun, dapat digantikan pemain lain.

1. Pemain Tambahan Siap Perkuat Timnas Indonesia U-23

Dion Markx siap perkuat Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/toposs)

Posisi Nathan Tjoe A-On bisa digantikan Delano van der Heijden yang digadang-gadang akan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian, posisi peninggalan Rizky Ridho dapat digantikan Dion Markx.

Bagaimana dengan Pratama Arhan? Posisi Pratama Arhan bisa diisi fullback kiri FC Emmen, Tim Geypens.

Timnas Indonesia U-23 juga semakin kuat karena akan dibela penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Penyerang 21 tahun itu mengaku sudah menyerahkan berkas naturalisasinya ke PSSI sejak September 2024.

2. Gerald Vanenburg Disinyalir Turunkan Formasi 3-4-1-2

Melihat komposisi pemain yang ada, apa formasi yang diturunkan Gerald Vanenburg? Pelatih 60 tahun itu disinyalir menurunkan formasi 3-4-1-2.

Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriadi. Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Muhammad Ferarri, Dion Markx dan Justin Hubner.