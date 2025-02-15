Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak Sejarah di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Masuk Pot 1, Terhindar dari Jepang hingga Uzbekistan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |07:09 WIB
Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak Sejarah di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Masuk Pot 1, Terhindar dari Jepang hingga Uzbekistan!
Justin Hubner siap jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-23 resmi mencetak sejarah di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Semenjak Kualifikasi Piala Asia U-23 digelar pada 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- ditempatkan AFC di posisi pot 1 drawing!

Hokky Caraka dan kawan-kawan menempati pot 1 efek keberhasilan mereka menembus semifinal Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar pada April 2024. Sesuai regulasi, 11 tim teratas di Piala Asia U-23 2024 berhak menempati pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

1. Timnas Indonesia U-23 Terhindar dari Tim Kuat di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Berhubung ditempatkan di pot 1 drawing, Timnas Indonesia U-23 otomatis takkan tergabung bersama tim-tim kuat di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Beberapa negara kuat yang dipastikan takkan menghadapi Timnas Indonesia U-23 adalah Timnas Jepang U-23, Uzbekistan U-23 dan Irak U-23, yang berturut-turut menduduki posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024.

Bagaimana dengan Timnas Korea Selatan U-23 yang ditumbangkan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Skuad Taeguk Warriors tetap menempati posisi 1 drawing sekalipun tumbang di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Alhasil, peluang Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi terbuka lebar. Lantas, kapan Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 akan digelar?

Diprediksi, Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 digelar pada September 2025. Menarik menanti siapa saja lawan skuad Garuda Muda di ajang kualifikasi tersebut.

 

