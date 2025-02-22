Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fakta Menarik Denny Landzaat: Lebih Sering Dengar Bahasa Melayu ketimbang Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |03:09 WIB
Fakta Menarik Denny Landzaat: Lebih Sering Dengar Bahasa Melayu ketimbang Indonesia
Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Denny Landzaat. (Foto: PSSI)
A
A
A

ASISTEN pelatih Patrick Kluivert, Denny Landzaat memiliki fakta unik, yakni lebih memahami bahasa Indonesia ketimbang berbicara. Menariknya lagi, asisten pelatih Timnas Indonesia itu ternyata justru lebih memahami bahasa Melayu karena keluarganya lebih sering menggunakan bahasa tersebut.

Denny Landzaat diketahui merupakan salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan dari Maluku. Dia diperkenalkan pada Januari lalu bersama dengan Patrick Kluivert (pelatih kepala), dan Alex Pastoor (asisten pelatih).

Ketiganya diproyeksikan untuk mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dibanding Kluivert dan Pastoor, Landzaat memiliki kedekatan spesial dengan Indonesia.

1. Mengerti Bahasa Indonesia dan Melayu

Sang ibunda yang berasal dari Maluku membuat Landzaat sedikit bisa berbahasa Indonesia. Sosok berusia 48 tahun itu mengakui, dia lebih paham pembicaraan orang lain dengan Bahasa Indonesia ketimbang mengaplikasikannya.

"Saya bisa berbicara sedikit bahasa Indonesia,” kata Landzaat dikutip dari Voetbal Primeur, Sabtu (22/2/2025).

"Meskipun saya lebih memahaminya daripada berbicara. Di keluarga saya, bahasa Melayu lebih banyak digunakan. Bahasa Indonesia hanya sedikit berbeda," tambahnya.

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone
Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

2. Tugas Berat Menanti

Sementara itu, Landzaat sendiri mempunyai tugas berat bersama Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Diketahui, Skuad Garuda masih menyisakan empat pertandingan di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 

