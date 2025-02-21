Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Cetak Gol Bunuh Diri, Alex Pastoor Langsung Soroti Lini Pertahanan FC Twente Usai Kalah dari Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |10:52 WIB
Mees Hilgers Cetak Gol Bunuh Diri, Alex Pastoor Langsung Soroti Lini Pertahanan FC Twente Usai Kalah dari Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025
Mees Hilgers kala membela FC Twente. (Foto: FC Twente)
A
A
A

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, langsung menyoroti lini pertahanan FC Twente usai kalah dari Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025. Diketahui, lini pertahanan FC Twente sendiri dikawal bintang Timnas Indonesia, Mees Hilgers.

Kekalahan dari Bodo/Glimt sendiri diketahui membuat FC Twente gagal menembus 16 besar Liga Champions 2024-2025. Pastoor menilai lini pertahanan FC Twente yang dikawal Mees Hilgers tidak bermain baik.

Mees Hilgers di FC Twente. (Foto: Instagram/fctwente)

1. FC Twente Tumbang

Pil pahit harus ditelan FC Twente kala melawna Bodo/Glimt pada leg kedua play-off 16 besar Liga Europa 2024-2025.  The Tukkers -julukan FC Twente- menelan kekalahan pahit 2-5 saat bertandang ke markas Bodo/Glimt di Aspmyra Stadium, Jumat (21/2/2025) dini hari WIB.

Dewi fortuna benar-benar tidak berpihak pada FC Twente di laga itu. Pasalnya, tim arahan Joseph Oosting itu kecolongan satu gol penalti dan dua gol bunuh diri, yang mana salah satunya dicetak oleh bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers. Adapun gol bunuh diri lainnya dicetak Arno Verschueren.

2. Reaksi Alex Pastoor

Alex Pastoor pun turut menyoroti kekalahan tragis FC Twente. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu mengakui kalau Bodo/Glimt memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi yang menjadi sorotannya adalah, strategi yang dimainkan The Tukkers.

“Keunggulan jelas ada di pihak tim Norwegia. Tapi yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya rencana permainan FC Twente?” kata Pastoor, dilansir dari Twente Fans, Jumat (21/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648819/misi-hary-tanoesoedibjo-bersama-pb-pobsi-perbanyak-kompetisi-biliar-indonesia-mendunia-nwi.webp
Misi Hary Tanoesoedibjo Bersama PB POBSI: Perbanyak Kompetisi, Biliar Indonesia Mendunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/nikolaus_joaquin.jpg
Nikolaus Joaquin Jadikan Fajar Alfian Panutan karena Satu Alasan, Apa Itu?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement