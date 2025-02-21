Mees Hilgers Cetak Gol Bunuh Diri, Alex Pastoor Langsung Soroti Lini Pertahanan FC Twente Usai Kalah dari Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, langsung menyoroti lini pertahanan FC Twente usai kalah dari Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025. Diketahui, lini pertahanan FC Twente sendiri dikawal bintang Timnas Indonesia, Mees Hilgers.

Kekalahan dari Bodo/Glimt sendiri diketahui membuat FC Twente gagal menembus 16 besar Liga Champions 2024-2025. Pastoor menilai lini pertahanan FC Twente yang dikawal Mees Hilgers tidak bermain baik.

1. FC Twente Tumbang

Pil pahit harus ditelan FC Twente kala melawna Bodo/Glimt pada leg kedua play-off 16 besar Liga Europa 2024-2025. The Tukkers -julukan FC Twente- menelan kekalahan pahit 2-5 saat bertandang ke markas Bodo/Glimt di Aspmyra Stadium, Jumat (21/2/2025) dini hari WIB.

Dewi fortuna benar-benar tidak berpihak pada FC Twente di laga itu. Pasalnya, tim arahan Joseph Oosting itu kecolongan satu gol penalti dan dua gol bunuh diri, yang mana salah satunya dicetak oleh bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers. Adapun gol bunuh diri lainnya dicetak Arno Verschueren.

2. Reaksi Alex Pastoor

Alex Pastoor pun turut menyoroti kekalahan tragis FC Twente. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu mengakui kalau Bodo/Glimt memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi yang menjadi sorotannya adalah, strategi yang dimainkan The Tukkers.

“Keunggulan jelas ada di pihak tim Norwegia. Tapi yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya rencana permainan FC Twente?” kata Pastoor, dilansir dari Twente Fans, Jumat (21/2/2025).