HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Cetak Gol Bunuh Diri, Kevin Diks Raih Gol dan Assist di Laga FC Heidenheim vs FC Copenhagen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |07:04 WIB
Mees Hilgers Cetak Gol Bunuh Diri, Kevin Diks Raih Gol dan Assist di Laga FC Heidenheim vs FC Copenhagen
Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)
A
A
A

DUA pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mees Hilgers dan Kevin Diks mengalami nasib berbeda di kompetisi Eropa yang baru saja mereka mainkan. Klub yang dibela Hilgers, FC Twente gugur dari Liga Europa 2024-2025 usai dirinya melakukan gol bunuh diri, sementara Kevin Diks bersama FC Copenhagen lolos 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025.

1. Mees Hilgers Cs Kalah di Playoff 16 Besar

Ya, Hilgers baru saja menelan pil pahit karena FC Twente disingkirkan Bodo/Glimt di playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025. Pada leg keduanya, Hilgers justru melakukan gol bunuh diri yang membuat FC Twente kesulitan hingga gugur.

Tepatnya FC Twente menelan kekalahan telak 2-5 saat bertandang ke markas Bodo/Glimt di Aspmyra Stadion, Jumat (21/2) dini hari WIB. Kekalahan di leg kedua itu praktis membuat The Tukkers -julukan FC Twente- tersingkir dari Liga Eropa karena kalah dengan skor agregat 4-6.

Laga tersebut berlangsung cukup dramatis karena berlanjut hingga babak extra time. Kemudian juga terdapat tiga gol bunuh diri yang mewarnai jalannya pertandingan tersebut. Dua gol Bodo/Glimt bahkan berkat gol bunuh diri pemain FC Twente.

Hilgers salah satunya. Pemain Timnas Indonesia itu cetak gol bunuh diri di menit-menit krusial, yakni menit 90+2. Kemudian salah satu FC Twente, Arno Verschueren juga mencetak gol bunuh diri di menit ke-114 yang membuat The Tukkers makin merana.

Mees Hilgers di FC Twente. (Foto: Instagram/fctwente)
Mees Hilgers di FC Twente. (Foto: Instagram/fctwente)

Akibat gol bunuh dirinya itu, Hilgers mendapatkan rating 4,8 berdasarkan data Fotmob. Karena selain cetak gol bunuh diri, dia juga mendapat kartu kuning. Dia menjadi satu-satunya pemain FC Twente yang mendapat rapor merah.

Sementara, kekalahan dari Bodo/Glimt jelas menjadi hasil sangat pahit bagi Hilgers cs. Karena FC Twente sebenarnya punya modal bagus, yakni menang 2-1 di leg pertama.

 

