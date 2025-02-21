Kevin Diks Cetak 1 Gol dan 1 Assist ke Gawang FC Heidenheim, FC Copenhagen Lolos 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025!

KEVIN Diks mencetak satu gol dan satu assist saat FC Copenhagen tandang ke markas klub Bundesliga 2024-2025, FC Heidenheim, di leg II playoff 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025, Jumat (21/2/2025) dini hari WIB. Berkat bantuan pemain Timnas Indonesia ini, FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025!

FC Copenhagen lolos ke 16 besar setelah menang agregat 4-3 atas FC Heidenheim. Di 16 besar, FC Copenhagen akan menghadapi salah satu dari Vitoria Guimaraes atau Chelsea.

Jalannya Pertandingan

Starting XI FC Copenhagen saat menghadapi FC Heidenheim. (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)

FC Copenhagen datang ke Volt Arena yang notabene markas FC Heidenheim dengan misi sulit. Sebab, mereka mesti menang selisih dua gol untuk lolos ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025.

Selisih dua gol mesti dicatatkan karena FC Copenhagen kalah 1-2 saat menjamu FC Heidenheim di pertemuan pertama. Meski begitu, wakil Denmark ini tidak gentar. Bermain cerdas, FC Copenhagen unggul 1-0 lebih dulu via sundulan Amin Chaikha pada menit 37, memanfaatkan umpan silang brilian Kevin Diks. Skor 1-0 untuk keunggulan FC Copenhagen bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, FC Copenhagen mendapatkan hadiah tendangan penalti. Kevin Diks yang maju sebagai algojo berhasil mencetak gol sekaligus membuat FC Copenhagen unggul 2-0 atas FC Heidenheim.

Jika skor ini bertahan hingga akhir laga, FC Copenhagen dipastikan lolos ke 16 besar. Sayangnya di menit 73, FC Copenhagen dibobol Leo Scienza sehingga skor berubah 1-2 masih untuk keunggulan FC Copenhagen.