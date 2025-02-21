Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks Cetak 1 Gol dan 1 Assist ke Gawang FC Heidenheim, FC Copenhagen Lolos 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |04:38 WIB
Kevin Diks Cetak 1 Gol dan 1 Assist ke Gawang FC Heidenheim, FC Copenhagen Lolos 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025!
Kevin Diks antar FC Copenhagen lolos 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)
A
A
A

KEVIN Diks mencetak satu gol dan satu assist saat FC Copenhagen tandang ke markas klub Bundesliga 2024-2025, FC Heidenheim, di leg II playoff 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025, Jumat (21/2/2025) dini hari WIB. Berkat bantuan pemain Timnas Indonesia ini, FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025!

FC Copenhagen lolos ke 16 besar setelah menang agregat 4-3 atas FC Heidenheim. Di 16 besar, FC Copenhagen akan menghadapi salah satu dari Vitoria Guimaraes atau Chelsea.

Jalannya Pertandingan

Starting XI FC Copenhagen saat menghadapi FC Heidenheim. (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)
Starting XI FC Copenhagen saat menghadapi FC Heidenheim. (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)

FC Copenhagen datang ke Volt Arena yang notabene markas FC Heidenheim dengan misi sulit. Sebab, mereka mesti menang selisih dua gol untuk lolos ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025.

Selisih dua gol mesti dicatatkan karena FC Copenhagen kalah 1-2 saat menjamu FC Heidenheim di pertemuan pertama. Meski begitu, wakil Denmark ini tidak gentar. Bermain cerdas, FC Copenhagen unggul 1-0 lebih dulu via sundulan Amin Chaikha pada menit 37, memanfaatkan umpan silang brilian Kevin Diks. Skor 1-0 untuk keunggulan FC Copenhagen bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, FC Copenhagen mendapatkan hadiah tendangan penalti. Kevin Diks yang maju sebagai algojo berhasil mencetak gol sekaligus membuat FC Copenhagen unggul 2-0 atas FC Heidenheim.

Jika skor ini bertahan hingga akhir laga, FC Copenhagen dipastikan lolos ke 16 besar. Sayangnya di menit 73, FC Copenhagen dibobol Leo Scienza sehingga skor berubah 1-2 masih untuk keunggulan FC Copenhagen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/51/3142896/chelsea_juara_liga_konferensi_eropa_2024_2025-J0gf_large.jpg
5 Fakta Chelsea Juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025, Nomor 3 Bikin Fans Arsenal Iri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/51/3142890/chelsea_juara_liga_konferensi_eropa_2024_2025-ueES_large.jpg
Hasil Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025: Menang 4-1, The Blues Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/51/3142646/real_betis_vs_chelsea-RZuk_large.jpg
Link Live Streaming Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/51/3122679/kevin_diks-5n8D_large.jpg
Reaksi Kevin Diks yang Kecewa Berat FC Copenhagen Dikalahkan Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648385/10-petinju-p4p-terbaik-dunia-saat-ini-bam-rodriguez-masuk-papan-atas-iuj.webp
10 Petinju P4P Terbaik Dunia Saat Ini: Bam Rodriguez Masuk Papan Atas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Klasemen Grup G ACL 2 usai Persib Dikalahkan Lion City: Maung Bandung Tetap di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement