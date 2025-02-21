Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Jadi Tahun Depan, Erick Thohir Ungkap Alasan Liga 1 Putri Baru Mulai 2027

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |09:48 WIB
Tak Jadi Tahun Depan, Erick Thohir Ungkap Alasan Liga 1 Putri Baru Mulai 2027
Ketum PSSI ,Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Liga 1 Putri dipastikan takkan bergulir pada tahun depan alias 2026 mendatang. Sebab Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memberikan kabar terbaru baru pihaknya baru akan mengadakan kompetisi sepakbola putri itu pada 2026 mendatang.

Sebelumnya, Erick pernah menyampaikan kalau Liga 1 Putri ditargetkan dapat bergulir pada 2026 mendatang. Hanya saja, kompetisi sepak bola putri itu harus dimundurkan ke 2027.

Alasannya sederhana, PSSI masih membutuhkan persiapan untuk menggelar Liga 1 Putri tersebut. Nantinya, PSSI akan belajar dari liga-liga putri luar negeri seperti Inggris, Belanda, dan Jepang.

1. PSSI Gelar Liga 1 Putri di 2027

Hal itu diungkapkan oleh Erick setelah menjalani rapat bersama jajaran PSSI pada Kamis 20 Februari 2025 kemarin. Dalam rapat tersebut, Erick menjelaskan PSSI ingin mematangkan seluruh aspek mulai dari operasional hingga faktor komersial.

“Memimpin rapat dengan jajaran PSSI untuk perencanaan Liga 1 Putri yang akan bergulir pada 2027,” tulis Erick di akun instagramnya, Jumat (21/2/2025).

“Kami membuat proyeksi dengan menghitung potensi di beberapa bidang mulai dari operasional, kompetisi dan komersial untuk 10 tahun mendatang,” sambungnya.

Timnas Putri Indonesia (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia (Foto: PSSI)

2. PSSI Belajar dari Kompetisi Sepakbola Putri Negara Lain

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyampaikan kalau PSSI akan belajar dari liga-liga putri luar negeri yang berkualitas. Sebab PSSI ingin Liga 1 Putri nantinya bisa berjalan sukses dan yang terpenting dapat meningkatkan kualitas Timnas Putri Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
