HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stadion BJ Habibie Belum Kelar Direnovasi, PSM Makassar Jamu Persija Jakarta di Bali

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |23:12 WIB
PSM Makassar akan menjamu Persija Jakarta di Bali (Foto: Instagram/@psm_makassar)
A
A
A

PSM Makassar harus menjamu Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu 23 Februari 2025 sore WIB. Sebab, Stadion Gelora BJ Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan, masih belum selesai direnovasi.

Dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (20/2/2025), kepastian PSM menjamu Persija di Kapten I Wayan Dipta diketahui melalui Circular Penyesuaian Venue Liga 1 2024-2025. Awalnya, laga tersebut akan dimainkan di Parepare.

1. Cari Tempat

Persija Jakarta vs PSM Makassar (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

Seperti diketahui, renovasi Stadion Gelora BJ Habibie di Parepare belum juga rampung. Hal ini menyebabkan Panitia Pelaksana Pertandingan (Panpel) PSM Makassar harus mencari tempat menggelar pertandingan.

Sebelumnya, Skuad Juku Eja sempat bermarkas di Stadion Batakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Akan tetapi, stadion itu dipastikan tidak bisa digunakan.

2. Tidak Asing

PSM memang tidak asing dengan Stadion Kapten I Wayan, Dipta. Pasalnya, sejak musim lalu mereka menjadikan stadion ini sebagai home base untuk pertandingan AFC Cup (sekarang AFC Champions League 2) dan juga musim ini untuk ASEAN Club Championship 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
