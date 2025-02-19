Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permintaan Maaf Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Gagal Dapatkan Tiket Piala Dunia U-20 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |23:51 WIB
Permintaan Maaf Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Gagal Dapatkan Tiket Piala Dunia U-20 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHENZHEN - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah gagal membawa pasukannya lolos ke semifinal Piala Asia U-20 2025. Padahal Indra Sjafri sudah menargetkan Timnas Indonesia U-20 bisa menuju semifinal agar meraih tiket ke Piala Dunia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 telah mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U-20 2025 lebih cepat. Tim arahan Indra Sjafri itu baru saja bermain imbang tanpa gol melawan Yaman U-20 pada matchday terakhir Grup C di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Rabu (19/2/2025) malam WIB.

Hasil imbang itu membuat Timnas Indonesia U-20 finis di posisi tiga Grup C dengan nilai satu. Tim polesan Indra Sjafri itu harus babak belur di dua laga sebelumnya kontra Iran U-20 (0-3) dan Uzbekistan U-20 (1-3). Dengan begitu, Garud Nusantara pun gagal melaju ke fase gugur.

1. Minta Maaf

Usai laga, Indra Sjafri pun bertanggung jawab atas hasil minor yang didapat anak asuhnya. Dia menyampaikan permohonan maaf karena gagal mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk bisa mengamankan tempat di Piala Dunia U-20 2025.

“Saya mewakili tim dan secara pribadi sebagai pelatih yang dipercaya, meminta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia (U-20 2025),” kata Indra Sjafri usai pertandingan, Rabu (19/2/2025).

Indra Sjafri berharap Timnas Indonesia U-20 gunakan pemain jersey baru di Piala Asia U-20 2025

2. Bicara Target

Lebih jauh, Indra Sjafri menjelaskan bahwa dirinya dibebani tiga target. Dua target diantaranya berhasil dicapai, yakni juara Piala AFF U-19 2024 dan lolos ke Piala Asia U-20 2025. Hanya saja satu target besar tidak tercapai, yakni lolos Piala Dunia U-20 2025.

“Saya menerima tim ini di Desember 2023, dalam satu tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara AFF, kedua lolos Piala Asia, terakhir lolos Piala Dunia,” terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/vinicius_jr.jpg
Real Madrid Panik Vinicius Jr Mau Pergi, Sosok Penggantinya Bikin Kaget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement