Permintaan Maaf Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Gagal Dapatkan Tiket Piala Dunia U-20 2025

SHENZHEN - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah gagal membawa pasukannya lolos ke semifinal Piala Asia U-20 2025. Padahal Indra Sjafri sudah menargetkan Timnas Indonesia U-20 bisa menuju semifinal agar meraih tiket ke Piala Dunia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 telah mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U-20 2025 lebih cepat. Tim arahan Indra Sjafri itu baru saja bermain imbang tanpa gol melawan Yaman U-20 pada matchday terakhir Grup C di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Rabu (19/2/2025) malam WIB.

Hasil imbang itu membuat Timnas Indonesia U-20 finis di posisi tiga Grup C dengan nilai satu. Tim polesan Indra Sjafri itu harus babak belur di dua laga sebelumnya kontra Iran U-20 (0-3) dan Uzbekistan U-20 (1-3). Dengan begitu, Garud Nusantara pun gagal melaju ke fase gugur.

1. Minta Maaf

Usai laga, Indra Sjafri pun bertanggung jawab atas hasil minor yang didapat anak asuhnya. Dia menyampaikan permohonan maaf karena gagal mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk bisa mengamankan tempat di Piala Dunia U-20 2025.

“Saya mewakili tim dan secara pribadi sebagai pelatih yang dipercaya, meminta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia (U-20 2025),” kata Indra Sjafri usai pertandingan, Rabu (19/2/2025).

2. Bicara Target

Lebih jauh, Indra Sjafri menjelaskan bahwa dirinya dibebani tiga target. Dua target diantaranya berhasil dicapai, yakni juara Piala AFF U-19 2024 dan lolos ke Piala Asia U-20 2025. Hanya saja satu target besar tidak tercapai, yakni lolos Piala Dunia U-20 2025.

“Saya menerima tim ini di Desember 2023, dalam satu tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara AFF, kedua lolos Piala Asia, terakhir lolos Piala Dunia,” terangnya.