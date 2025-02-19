Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Sore Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |16:55 WIB
Live Sore Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Calvin Verdonk saat berduel dengan pemain depan Timnas Jepang. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di matchday 10 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Laga ini akan digelar di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang pada Selasa, 10 Juni 2025.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti jam kick off pertandingan. Namun, merujuk kepada dua laga kandang yang telah dijalani, skuad Samurai Biru biasa menggelar pertandingan pada pukul 17.35 WIB atau 19.35 waktu setempat.

1. Timnas Jepang Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026

Koki Ogawa memaksa Justin Hubner mencetak gol bunuh diri di laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Ketika laga ini digelar, disinyalir sudah tak menentukan nasib skuad asuhan Hajime Moriyasu di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi saat laga digelar, Timnas Jepang sudah dipastikan lolos Piala Dunia 2026!

Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Wataru Endo dan kawan-kawan telah mengoleksi 16 angka. Timnas Jepang bahkan unggul tujuh angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026.

Sementara dengan tim peringkat tiga, empat, lima dan enam yang diisi Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China, Timnas Jepang unggul 10 angka! Melihat jauhhnya jarak poin ini, satu kaki Timnas Jepang sudah tiba di Piala Dunia 2026.

Timnas Jepang hanya perlu menang atas Bahrain di matchday Ketujuh Grup C pada Kamis, 20 Maret 2025 untuk memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Karena itu, harapannya saat bersua Timnas Indonesia yang masih berjuang lolos Piala Dunia 2026, Jepang tidak menurunkan pemain terbaiknya.

 

