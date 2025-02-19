Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Wajah Baru yang Dijagokan Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain, Nomor 1 Calon Mesin Gol!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |12:28 WIB
5 Wajah Baru yang Dijagokan Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain, Nomor 1 Calon Mesin Gol!
Patrick Kluivert bisa andalkan lima wajah baru untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

SEBANYAK 5 wajah baru yang dijagokan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengatakan ada 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga Maret 2025. Dari 27 pemain itu beberapa di antaranya merupakan wajah baru atau untuk pertama kalinya memperkuat Timnas Indonesia.

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil," kata Sumardji di Bogor, Selasa 18 Februari 2025.

"Ada (muka baru), yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia ini,

Menarik menanti siapa saja nama baru yang akan menghiasi skuad Timnas Indonesia. Okezone memprediksi lima nama pemain di bawah ini merupakan sosok yang dimaksud Sumardji.

Berikut 5 wajah baru yang dijagokan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain:

5. Jairo Riedewald

Jairo Riedewald segera memperkuat Timnas Indonesia @official_rafc

Sejak awal Januari 2025, Erick Thohir dan Patrick Kluivert menegaskan sedang melakukan pendekatan kepada gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, untuk diproses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Jika proses naturalisasi dikebut mulai akhir Februari 2025, Jairo Riedewald berpeluang debut, selambat-lambatnya saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025.

Kehadiran Jairo Riedewald dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Bisa dibilang, Jaio Riedewald merupakan tandem ideal Thom Haye untuk mengawal ini sentral skuad Garuda.

4. Tim Geypens

Tim Geypens saat cium bendera Indonesia @pssi

Tim Geypens resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Sabtu 8 Februari 2025. Meski diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-20, Tim Geypens memiliki kapasitas untuk menghuni Timnas Indonesia senior.

Bersama FC Emmen musim ini, Tim Geypens yang biasa beroperasi sebagai fullback kiri telah 12 kali membela sang klub di Liga 2 Belanda. Namun, melihat kualitasnya, Tim Geypens cocok untuk dijajal mengisi area winger kiri skuad Garuda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185739/shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-kv5H_large.jpg
Shin Tae-yong Diharapkan Presentasi sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Setelah Kunjungi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185706/giovanni_van_bronckhorst-3PxU_large.jpg
Segini Uang Kompensasi yang Dikeluarkan PSSI jika Ingin Tunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185698/suporter_liverpool_setuju_giovanni_van_bronckhorst_latih_timnas_indonesia-cYl9_large.jpg
Suporter Liverpool Setuju Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia: Sudah Seharusnya Dia Pergi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647683/kejurnas-pobsi-2025-jadi-persiapan-annabella-dan-emilia-tatap-sea-games-2025-thailand-izn.webp
Kejurnas POBSI 2025 Jadi Persiapan Annabella dan Emilia Tatap SEA Games 2025 Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/marc_marquez.jpg
Jorge Lorenzo Beri Peringatan Keras! Marc Marquez Disebut Akan Hadapi Musim Neraka di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement