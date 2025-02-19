5 Wajah Baru yang Dijagokan Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain, Nomor 1 Calon Mesin Gol!

Patrick Kluivert bisa andalkan lima wajah baru untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

SEBANYAK 5 wajah baru yang dijagokan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengatakan ada 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga Maret 2025. Dari 27 pemain itu beberapa di antaranya merupakan wajah baru atau untuk pertama kalinya memperkuat Timnas Indonesia.

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil," kata Sumardji di Bogor, Selasa 18 Februari 2025.

"Ada (muka baru), yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia ini,

Menarik menanti siapa saja nama baru yang akan menghiasi skuad Timnas Indonesia. Okezone memprediksi lima nama pemain di bawah ini merupakan sosok yang dimaksud Sumardji.

Berikut 5 wajah baru yang dijagokan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain:

5. Jairo Riedewald

Sejak awal Januari 2025, Erick Thohir dan Patrick Kluivert menegaskan sedang melakukan pendekatan kepada gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, untuk diproses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Jika proses naturalisasi dikebut mulai akhir Februari 2025, Jairo Riedewald berpeluang debut, selambat-lambatnya saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025.

Kehadiran Jairo Riedewald dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Bisa dibilang, Jaio Riedewald merupakan tandem ideal Thom Haye untuk mengawal ini sentral skuad Garuda.

4. Tim Geypens

Tim Geypens resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Sabtu 8 Februari 2025. Meski diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-20, Tim Geypens memiliki kapasitas untuk menghuni Timnas Indonesia senior.

Bersama FC Emmen musim ini, Tim Geypens yang biasa beroperasi sebagai fullback kiri telah 12 kali membela sang klub di Liga 2 Belanda. Namun, melihat kualitasnya, Tim Geypens cocok untuk dijajal mengisi area winger kiri skuad Garuda.