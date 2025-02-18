Hasil Timnas Jepang vs Bahrain Bantu Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Timnas Jepang berpotensi bantu Timnas Indonesia naik ke posisi dua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. (Foto: JFA JP)

HASIL Timnas Jepang vs Timnas Bahrain bantu Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita lihat dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sampai matchday keenam, Timnas Jepang duduk di puncak klasemen dengan 16 angka. Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- dominan dengan catatan lima menang dan satu imbang tanpa satu pun kekalahan.

1. Timnas Australia Dipepet Timnas Indonesia dan 3 Negara Lain

Kemudian menyusul di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka. Finis di posisi dua menjadi target tim-tim lain di luar Jepang karena menggaransi satu tiket Piala Dunia 2026.

Lanjut di tempat ketiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam poin. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Potensi Timnas Indonesia menang di markas Australia sangat besar. Sebab, Timnas Indonesia ketambahan pemain atas nama Ole Romeny.

Di sisi lain, Socceroos -julukan Timnas Australia- kehilangan banyak pemain karena cedera. Tercatat tujuh pemain berada di ruang perawatan dan dua di antaranya, Harry Souttar dan Alessandro Circati sudah dipastikan absen melawan Timnas Indonesia.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Timnas Indonesia langsung naik ke posisi dua jika menang atas Australia? Jawabannya belum tentu.