HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |06:01 WIB
Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia siap tempur melawan Bahrain di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: AFC)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Berdasarkan jadwal, laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di GTV dan RCTI!

Laga bulan Maret 2025 krusial terkait lolos atau tidaknya skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Jika kehilangan banyak poin pada Maret 2025, kans Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 otomatis mengecil.

1. Sengit di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Hal itu karena perbedaan jarak poin yang teramat kecil di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday keenam, Jepang memang ngacir sendirian di puncak klasemen dengan 16 angka.

Namun, tim-tim di bawahnya saling sikut demi memperebutkan posisi dua yang menggaransi tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka, disusul Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang berturut-turut menduduki tangga tiga, empat, lima dan enam dengan koleksi poin identik, yakni enam angka.

Karena itu, Timnas Indonesia pantang terpeleset saat melawat ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 serta saat menjamu Bahrain lima hari kemudian. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membidik empat angka dalam dua laga yang dijalani skuad Garuda pada Maret 2025.

Satu poin diraih saat menghadapi Australia, sedangkan tiga poin dibidik saat menjamu Bahrain. Peluang Timnas Indonesia mendapatkan empat angka pada Maret 2025 terbuka lebar.

 

