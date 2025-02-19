Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kapten Jay Idzes Sayangkan Kekalahan Venezia FC dari Genoa, Soroti Lini Depan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |00:15 WIB
Kapten Jay Idzes Sayangkan Kekalahan Venezia FC dari Genoa, Soroti Lini Depan
Jay Idzes menyayangkan kekalahan Venezia FC dari Genoa (Foto: Instagram/@jayidzes)
GENOA – Jay Idzes menyayangkan kekalahan Venezia FC dari Genoa di Liga Italia 2024-2025. Sang kapten langsung menyoroti lini depan.

Venezia menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris, Selasa18 Februari 2025 dinii hari WIB. Dua gol tuan rumah baru tercipta di 10 menit akhir laga via Andrea Pinamonti (82’) dan Maxwel Cornet (86’).

1. Terpuruk

Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)
Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)

Idzes mengakui kekalahan ini membuat Venezia kian terpuruk. Tapi, ia turut menyoroti lini serang I Lagunari yang kesulitan mengkonversi peluang menjadi gol. Padahal menurutnya, mereka telah bertahan sangat baik sampai akhirnya kecolongan dua gol cepat.

"Apa yang bisa saya katakan, kami sedang dalam kesulitan, tetapi di beberapa momen kami memainkan pertandingan yang bagus. Namun, kami kesulitan di lini serang,” kata Idzes, dilansir dari Tutto Venezia Sport, Rabu (19/2/2025).

“Kami bertahan dengan baik selama pertandingan, kurang lebih selama 70 menit kami tetap fokus. Namun, mereka mencetak dua gol dalam waktu kurang dari 10 menit,” sambung pria berpaspor Indonesia itu.

2. Kesulitan

Idzes menjelaskan Venezia memang cukup kesulitan di babak kedua, khususnya dalam merebut bola kedua. Bek Timnas Indonesia itu cukup menyayangi hasil tersebut karena seharusnya bisa meraih poin di laga tersebut.

 

