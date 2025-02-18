Hasil Genoa vs Venezia di Liga Italia 2024-2025: I Lagunari Selalu Kalah Tiap Kali Jay Idzes Jadi Kapten

GENOA – Hasil Genoa vs Venezia di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Italia, Selasa (18/2/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk I Grifoni.

Dua gol Genoa disarangkan oleh Andrea Pinamonti (82’) dan Maxwel Cornet (86’). I Lagunari selalu kalah tiap kali Jay Idzes jadi kapten.

Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan sejatinya cukup seimbang dalam penguasaan bola. Selama 90 menit, Genoa melepas 14 percobaan dengan lima tepat sasaran. Sedangkan, Venezia FC mencatat tujuh tembakan dengan tiga pas ke target.

Pinamonti sudah mengancam di menit ke-10 ketika sundulannya ditepis Ionut Radu. Selang tiga menit, upaya Hans Caviglia untuk membawa Venezia memimpin, malah melambung jauh.

Di menit ke-14, tembakan Junior Messias dari dalam kotak penalti meleset ke kanan gawang. Peluang bagus dimiliki Gaetano Oristanio tetapi sepakannya diselamatkan kiper Nicola Leali di menit ke-27.

Lima menit kemudian, sundulan Pinamonti meleset ke kiri. Caviglia mendapat peluang lagi di menit ke-42 tetapi kali ini digagalkan Leali. Kemudian, sepakan Kike Perez di menit ke-45 gagal berbuah gol. Skor 0-0 tercipta saat rehat.