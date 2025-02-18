Pelatih Venezia FC Ungkap Penyebab Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten

GENOA – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes kini menjadi kapten Venezia FC. Lantas apa yang membuat pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco memilih Jay Idzes untuk memimpin skuadnya di lapangan?

Ya, Jay Idzes dipercaya menjadi kapten tim Venezia dalam dua pertandingan terakhir. Pemain berusia 24 tahun itu menggantikan peran kapten sebelumnya, Joel Pohjanpalo yang hengkang ke Palermo.

Dalam dua pertandingan itu, Jay gagal mengantar Venezia menang setelah kalah tipis dari Udinese (2-3) dan AS Roma (0-1). Meski demikian, cara pemain keturunan Semarang, Jawa Tengah itu memimpin mendapatkan pujian dari Di Francesco karena dianggap memiliki aspek lengkap untuk menjadi seorang kapten dalam tim.

1. Kagum dengan Jay Idzes

Di Francesco mengakui Jay mempunyai aspek yang lengkap untuk dipercaya sebagai kapten. Menurutnya, Jay merupakan pemain yang selalu mendukung rekan satu timnya dalam situasi apapun.

Jay Idzes beraksi di laga Venezia FC vs Inter Milan (Foto: X/@SerieA_EN)

“Dia (Jay Idzes) kapten kami saat ini, dia dipilih untuk mewakili tim ini. Karena pengetahuannya, bahasanya, caranya menjadi pemimpin, dedikasinya dalam membantu rekan satu timnya,” kata Di Francesco dilansir dari Tutto Venezia Sport, Selasa (18/2/2025).

“Inilah kapten yang saya inginkan, dia tidak menyalahkan rekan satu timnya, tetapi membantu mereka,” sambungnya.