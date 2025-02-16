Klasemen Sementara Grup C Piala Asia U-20 2025 Kelar Laga Timnas Yaman U-20 vs Iran U-20: Team Melli Selangkah Lagi Lolos

Klasemen sementara Grup C Piala Asia U-20 2025 usai laga Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 sudah diketahui (Foto: AFC)

KLASEMEN sementara Grup C Piala Asia U-20 2025 kelar laga Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 sudah diketahui. Team Melli selangkah lagi lolos ke perempatfinal!

Laga Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 itu berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) sore WIB. Duel berakhir dengan skor telak 0-6.

Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

Enam gol Iran U-20 dihasilkan oleh Abolfazl Zamani (26’, 34’), Esmeil Gholizadeh (42’), bunuh diri Mohammed Moqbel (45+2’), Reza Ghandipour (46’), dan Abolfazl Zoleikhaei (72’). Mereka melanjutkan tren positifnya di Piala Asia U-20 2025.

1. Enam Poin

Dengan kemenangan ini, Iran U-20 mengoleksi enam poin. Anak asuh Hossein Abdi juga punya selisih gol mentereng yakni surplus 9 (9-0) dan belum kemasukan.

Hasil itu membawa Iran U-20 selangkah lagi lolos ke babak perempatfinal. Mereka hanya tinggal seri melawan Timnas Uzbekistan U-20 di laga terakhir untuk bertahan di posisi teratas.

Iran U-20 juga tinggal menunggu siapa temannya di babak perempatfinal. Sebab, laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 baru akan berlangsung.